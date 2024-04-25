Bağırsak fermantasyonuna sahipseniz alkolmetrede alkollü çıkabilirsiniz
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Sarhoş hasta sendromu da denilen bir rahatsızlık olan bağırsak fermantasyonunda vücut alkol üretir. Bu hastalığa sahip kişiler trafik kontrollerinde vücutlarının alkol ürettiğini kanıtlaması gerekiyor aksi takdirde ceza yemeleri söz konusu. Peki, alkol üretme sendromu nedir, belirtileri neler?
Bağırsak fermantasyonuna bağlı vücudun alkol üretme sendromu ve belirtilerine dair detaylar haberimizde yer alıyor.
Auto Brewery sendromu da denilen hastalık, karbonhidratların alkole dönüşmesi ile oluşuyor. Bağırsak içindeki mayanın aşırı miktarda etanol üretimi sonucu ortaya çıkıyor.
Belçika’da yaşanan bir olayda bu hastalığa sahip olan bir bireyin yaşadığı ilginç olay duyanları şaşırttı. Trafik kontrolleri sırasında kanında birkaç kez yüksek oranda alkol çıkan 40 yaşındaki bir erkeğin ehliyetine el konuldu.
Olayın akabinde sürücü karara itiraz etti. İtiraz sonucunda iki farklı kurum tarafından verilen raporda Auto Brewery sendromuna sahip olduğu kanıtlanan sürücü beraat etti.
BAĞIRSAK FLORASININ BOZULDUĞUNU NASIL ANLARIZ?
Belirtileri:
Geğirme
Hafıza ve konsantrasyon sorunları
Cilt kızarıklığı
Susuzluk ve ağız kuruluğu
Konuşma bozukluğu
Baş dönmesi
Denge kaybı
Ruh halinde değişiklikler
Mide bulantısı ve kusma
Kronik yorgunluk
Baş dönmesi
AUTO-BREWERY SENDROMU TEDAVİSİ
Sendromun tedavisinde belirli diyetler ve ilaçlar ile tedavi türleri olsa da her hastaya özel bir tedavi yöntemi bulunuyor.
Genellikle hastalara karbonhidrat içeren gıdalar azaltılarak bir diyet uygulanıyor.
Örneğin, özellikle fruktozlu mısır şurubu, beyaz ekmek, un beyaz pirinç, hamur işleri ve tatlılar, makarna glikoz, fruktoz gibi şekerlerden uzak duruluyor.
Bağırsak florasını güçlendirmek için sirke kullanımı öneriliyor.