Bağırsak fermantasyonuna sahipseniz alkolmetrede alkollü çıkabilirsiniz

Afrika'dan çöl tozu ile virüs ve bakteriler de geldi! Hasta sayısı arttı, sağlıklı olanları bile vuruyor

Afrika'dan çöl tozu ile virüs ve bakteriler de geldi! Hasta sayısı arttı, sağlıklı olanları bile vuruyor

Sarhoş hasta sendromu da denilen bir rahatsızlık olan bağırsak fermantasyonunda vücut alkol üretir. Bu hastalığa sahip kişiler trafik kontrollerinde vücutlarının alkol ürettiğini kanıtlaması gerekiyor aksi takdirde ceza yemeleri söz konusu. Peki, alkol üretme sendromu nedir, belirtileri neler?

Bağırsak fermantasyonuna bağlı vücudun alkol üretme sendromu ve belirtilerine dair detaylar haberimizde yer alıyor.

Auto Brewery sendromu da denilen hastalık, karbonhidratların alkole dönüşmesi ile oluşuyor. Bağırsak içindeki mayanın aşırı miktarda etanol üretimi sonucu ortaya çıkıyor.

Belçika’da yaşanan bir olayda bu hastalığa sahip olan bir bireyin yaşadığı ilginç olay duyanları şaşırttı. Trafik kontrolleri sırasında kanında birkaç kez yüksek oranda alkol çıkan 40 yaşındaki bir erkeğin ehliyetine el konuldu.

Olayın akabinde sürücü karara itiraz etti. İtiraz sonucunda iki farklı kurum tarafından verilen raporda Auto Brewery sendromuna sahip olduğu kanıtlanan sürücü beraat etti.

BAĞIRSAK FLORASININ BOZULDUĞUNU NASIL ANLARIZ?

Belirtileri:

Geğirme

Hafıza ve konsantrasyon sorunları

Cilt kızarıklığı

Susuzluk ve ağız kuruluğu

Konuşma bozukluğu

Baş dönmesi

Denge kaybı

Ruh halinde değişiklikler

Mide bulantısı ve kusma

Kronik yorgunluk

Baş dönmesi

AUTO-BREWERY SENDROMU TEDAVİSİ

Sendromun tedavisinde belirli diyetler ve ilaçlar ile tedavi türleri olsa da her hastaya özel bir tedavi yöntemi bulunuyor.

Genellikle hastalara karbonhidrat içeren gıdalar azaltılarak bir diyet uygulanıyor.

Örneğin, özellikle fruktozlu mısır şurubu, beyaz ekmek, un beyaz pirinç, hamur işleri ve tatlılar, makarna glikoz, fruktoz gibi şekerlerden uzak duruluyor.

Bağırsak florasını güçlendirmek için sirke kullanımı öneriliyor.