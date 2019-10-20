Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu gelişme, sektörde de memnuniyetle karşılandı. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, “Ülkemizde bugün 62 adet sigorta ve emeklilik şirketi faaliyet gösteriyor. Bu şirketlerin toplam aktif büyüklüğü 200 milyar TL’ye ulaştı. GSMH’nin 35 katı teminat sunan sektörümüz, geçen yıl 36 milyar TL tazminat ödemesi yaptı. Önemli bir işlev üstlenmesine rağmen, sigorta ve emeklilik sektörlerinin şu anda hak ettikleri yerde olmadığını her açıklamamızda dile getiriyoruz. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun kurulması, bu anlamda atılmış önemli bir adım. Hem finansal sisteme derinlik ve denge sağlayacak kararlar alacağına hem de sektörümüzün bekleyen kronik sorunlarının çözümünde etkin rol oynayacağına inancımız tamdır. Sektörlerimizin büyümesi lazım. Örneğin, Otomatik Katılım ile birlikte BES tarafında 100 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşıldı. Bu, emeklilikte bireye sağlanan faydanın yanı sıra finans piyasaları için orta ve uzun vadeli, uygun maliyetli kaynak anlamına geliyor. Dolayısıyla sektörlerimizin büyümesi devlete, kurumlara, işletmelere ve kişilere ayrı ayrı katma değer sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.