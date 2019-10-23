Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vodafone, 'dijital marka' olma hedefi doğrultusunda müşterilerini dijital dünyanın benzersiz fırsatlarıyla buluşturacak yeni bir platform geliştirdiğini duyurdu. Yapılan bilgilendirmede; alanında lider markalarla özel kampanyalar yaparak piyasada bulunamayacak özel fırsatları bir araya getirilen Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nda Oyun, Alışveriş, Servis, Seyahat, Eğlence, Hediye, Beyaz Eşya, Yeme-İçme, Sağlık-Spor, Eğitim olmak üzere 8 farklı kategoride uzun vadeli ve dönemsel işbirliği yaptığı 69 markanın avantajlı teklifleri sunulacak. Vodafone Yanımda mobil uygulaması üzerinden erişilen platformun, yıl sonuna kadar toplam 100 firmalık ekosisteme ulaşması ve 5 yılda yaklaşık 500 milyon TL’lik ekonomik değer oluşturması hedefleniyor.

Telekom sektöründe bir ilk olduğu belirtilen Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası platformu, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Yemeksepeti CMO’su Barış Sönmez, Trendyol CMO’su Erdem İnan, Atlasglobal Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan ve Colin’s Genel Müdür Yardımcısı Hülya Eroğlu’nun katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Engin Aksoy: "Dijital bir teknoloji şirketi olma yolunda hızla ilerliyoruz"

Toplantıda şirketin dijital marka hedefi ve yeni dijital platformu hakkında ayrıntılı bilgi veren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi: "Şirket olarak, ana faaliyet alanımız olan telekomünikasyon sektöründe istikrarlı büyümemizi sürdürürken, dijital bir teknoloji şirketi olma yolunda hızla ilerliyoruz. Bu yolda en önemli önceliklerimizden biri de dijital bir marka olmak. Her şeyin hızla dijitalleştiği dünyamızda müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olmayı hedefliyoruz. Bu hedefle hayata geçirdiğimiz Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası platformunda halihazırda ayrı ayrı sunduğumuz tüm avantajlı teklifleri bir araya getirerek Vodafone Yanımda mobil uygulamamız üzerinden sunuyoruz. Müşterilerimiz için her gün girip bakmak isteyecekleri ve başka yerde bulamayacakları çok özel avantajları barındıran zengin bir platform oluşturduk. Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’nda, müşterilerimize, en sevdikleri dijital ve lifestyle ürünleri şık ve kişiye özel bir tasarımla sunuyoruz. Bu platformla startup’ların büyümesine destek olmayı da hedefliyoruz. Startup’lara ürünlerini pazarlayabilmeleri erişimi yüksek ve etkili bir kanal sunuyoruz. Halihazırda 8 farklı kategoride uzun vadeli ve dönemsel işbirliği yaptığımız 69 markayla hizmet verdiğimiz Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası ile 5 yılda 500 milyon TL’lik ekonomik değer oluşturmayı hedefliyoruz. Dijital hayatın yenilik ve avantajlarından yararlanmak isteyen tüm müşterilerimizi Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası’na bekliyoruz".