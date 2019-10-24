Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk sefer dolayısıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın katılımıyla Isparta Gar’da yarın 11.00’de tören düzenlenecek. Isparta-İzmir (Basmane) hattında her gün karşılıklı işletilecek Göller Ekspresi, 262 yolcu kapasiteli dört vagonlu setlerden oluşuyor. Basmane’den saat 22.30’da, Isparta’dan saat 22.00’de hareket edecek trenin ortalama seyahat süresi 8 saat 30 dakika olacak. Tren, Torbalı, Selçuk, Ortaklar, Aydın, Nazilli, Goncalı, Denizli, Dinar, Gümüşgün başta olmak üzere toplam 30 durakta yolcu indirip bindirecek. Göller Ekspresi’ni kullanacak Burdur yolcuları için Gümüşgün durağı ile Burdur arasında otobüslerle aktarma yapılacak.