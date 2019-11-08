Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; Türkiye’yi kur-faiz-enflasyon sarmalına almak için her yolun denendiğini, üç büyük kur atağı yaşandığını belirterek “Ama tüm kurumlarımızla güçlü bir refleks gösterdik. Son bir yılda TÜFE’de yüzde 25, ÜFE’de yüzde 45-46 seviyesinden; ekim ayı itibarıyla TÜFE’de 8,55, ÜFE’de yüzde 1,70 seviyelerine inerek, hakikaten çok tarihî bir netice ortaya koyduk. 15 aylık olağanüstü dönemi, tahminlerden çok daha az hasarla, çok daha kısa sürede geride bıraktık. İnşallah daha da iyi olacak” dedi.

Samsun’u ziyaret ederek iş dünyası ile buluşan ve esnafı ziyaret eden Bakan Albayrak; dar gelirli ve asgari ücretli vatandaşlara “konut” müjdesi de verdi. Bugüne kadar Türkiye’de uygulanmış, tarihin en düşük faiz oranını uygulayacaklarını ve her yıl en az 100 bin vatandaşı ev sahibi yapacaklarını vurgulayan Bakan Albayrak “Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finansman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle ve Türkiye’de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile, kira hatta kiradan daha ucuz bir maliyetle, bu gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak çalışma hazır” diye konuştu. Bakan Albayrak, TOKİ’nin de içinde yer alacağı modelin ev tipleri, şehirleri, uygulama şartları gibi tüm ayrıntılarını, bu ay bitmeden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde özel bir programla vatandaşlara anlatacaklarını söyledi. Bunun diğer sektörlere de önemli katkıları olacağına işaret eden Bakan Albayrak, şunları kaydetti: Sosyal adalet noktasında, sektörler, yan sektörler, iktisadi faaliyetlerin güçlendirilmesi noktasında, bu önemli adımı inşallah başlatıyoruz. Doğrudan sanayicimizi, esnafımızı desteklemek amacıyla, kamu bankalarımız başta olmak üzere devreye aldığımız kredileri güçlendirerek devam ettireceğiz.

0,99 İLE BÜYÜK TALEP ARTIŞI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, 0,99 kampanyasının başladığı eylül ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 410 gibi yüksek bir oranda artmıştı. 57 bin 811 adet konut, kredi kullanılarak satılmıştı. Bu rakam, 2018 yılının eylül ayında 11 bin 330 adet olarak gerçekleşmişti.