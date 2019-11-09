Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Silivri’deki fabrikanın içerisinde alüminyuma yönelik bir yatırım yapacaklarını ifade eden Mertöz “Yeni yatırımla ürünlerimizin kullanım ömrünü artırmak istiyoruz. Alüminyum alaşımlı ürünler bize havacılık başta birçok sektörde fırsat sunacak” dedi. İhracatta 90 ülkeye ulaştıklarını anlatan Mertöz, Avrupa’da ilk üç arasında olduklarını ve hedeflerini dünyanın en büyük üç oyuncusundan biri olmak olarak belirlediklerini söyledi. Ocak-ekim döneminde ihracatı yüzde 20 oranında artırdıklarını dile getiren Mertöz, yeni dönemde ABD’ye odaklanacaklarını belirterek “Geçmişte Amerika’ya beş adet teklif veriyorsak şimdi bunu ikiye katladık. Amerika’nın Çin ile olan ticaret savaşları Batı Avrupalı imalatçıları ve bizim gibi alternatif imalatçıları pozitif yönde etkiledi. Çin’den aldıkları birçok ürünün alternatifini Türkiye, Meksika, Endonezya, Brezilya gibi alternatif ülkelerde aramaya başladı. Önümüzdeki yıl ihracatımızın ciddi bir oranda artacağını öngörüyoruz ve hedef ülkemizi ABD olarak belirledik” diye konuştu.