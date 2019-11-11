Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? 11 Kasım 2019 anlık ve güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yüzde 0,40 değer kazancıyla 271,42 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 443, yarım altın 886 lira, Cumhuriyet altını da 1.823 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise yüzde 0,22 artışla 1.461,89 dolar seviyelerinde seyrediyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında bir anlaşmaya varılması halinde tarifelerin kaldırılması üzerinde anlaşıldığını ve oluşan olumlu havanın altın fiyatlarını aşağı yönlü baskıladığını ifade etti.

Yabancı yatırımcı ilgisini net bir şekilde ortaya koyan ihracın Türk lirası varlıklara pozitif yansıdığını ifade eden uzmanlar, bugün piyasada gözler Hazine ve Maliye Bakanlığınca düzenlenecek olan, 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihalesinde olacağını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.460 dolar, gram altında ise 270 liranın destek konumunda olduğunu belirtti. (NTV)