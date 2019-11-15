Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fitch’in ardından Moody’s’den yapılan açıklamada Türkiye ekonomisinin toparlanma sinyalleri görüldüğü belirtildi. Moody’s’e göre Türkiye 2019 yılını daralarak değil büyüyerek tamamlayacak. Açıklamada özetle şu bilgilere yer verildi:

¥ Türkiye ekonomisinin 2019’da yüzde 0,2, 2020 ve 2021 yıllarında ise yüzde 3 büyümesi bekleniyor.

¥ Türkiye’de büyüme ivmesi önceden beklenenden daha hızlı şekilde gerçekleşiyor.

¥ Türkiye’de büyüme ivmesinin iyileşmesinde büyüme dostu mali politikalar etkili.

¥ G20 ekonomilerinin 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 2,6 büyümesi bekleniyor.