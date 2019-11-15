Fitch’in ardından Moody’s’den yapılan açıklamada Türkiye ekonomisinin toparlanma sinyalleri görüldüğü belirtildi. Moody’s’e göre Türkiye 2019 yılını daralarak değil büyüyerek tamamlayacak. Açıklamada özetle şu bilgilere yer verildi:
¥ Türkiye ekonomisinin 2019’da yüzde 0,2, 2020 ve 2021 yıllarında ise yüzde 3 büyümesi bekleniyor.
¥ Türkiye’de büyüme ivmesi önceden beklenenden daha hızlı şekilde gerçekleşiyor.
¥ Türkiye’de büyüme ivmesinin iyileşmesinde büyüme dostu mali politikalar etkili.
¥ G20 ekonomilerinin 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 2,6 büyümesi bekleniyor.
'Türkiye’nin ekonomisi hızla toparlanıyor'
15.11.2019 - 04:39 | Son Güncelleme: 15.11.2019 - 04:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ekonomide yaşanan dengelenme süreci kredi derecelendirme kuruluşlarının da gözünden kaçmadı.
Fitch’in ardından Moody’s’den yapılan açıklamada Türkiye ekonomisinin toparlanma sinyalleri görüldüğü belirtildi. Moody’s’e göre Türkiye 2019 yılını daralarak değil büyüyerek tamamlayacak. Açıklamada özetle şu bilgilere yer verildi:
Etiketler : moodys,türkiye kredi notu,
662696 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/662696.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER