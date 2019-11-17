Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Dijital televizyon platformu TV+ ile internet üzerinden yayıncılık yapan Turkcell, dizi film işine giriyor. Çekimlerine 2020 yılında başlayacak olan Turkcell, Türkiye’nin dizi ihracatına da katkı sağlayacak. TV+’ın 5. yaşını doldurması dolayısıyla düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya gelen Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, TV+ ile diğer dijital platformların önümüzdeki dönemde ayrı bir şirket olarak yola devam edeceğini belirterek “Türkiye’de Yüzde 95 oranında linear TV izleme alışkanlığı var. TV+’ta, 159 TV kanalı var. Kanallar yapımcılarla çalışarak dizi çekiyor. Bu yapımlar aynı zamanda dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Biz de TV+’a özgü her yıl en az 1-2 tane özel yapım planlıyoruz. Ancak dijital tarafta normal kanallardan daha farklı iş yapmanız lazım. Muhtemelen sezon sezon şeklinde olacak. Konunun sürükleyici olması ve hızlı akması lazım. Bu alanda görüşmelerimiz sürüyor. Biliyorsunuz Digicel üzerinden 31 ülkeye dijital platform ihracatı yapıyoruz. Yapımlarımızı Digicel ile Karayipler ve Asya Pasifik bölgesinde ihraç etmek istiyoruz” dedi.

MOBİL İZLEMEDE LİDER

TV+’ın mobil televizyon izlenme alanında 6,5 milyar saat izleme, 4 milyondan fazla abone ve yüzde 47 pazar payı ile lider olduğunu ifade eden Tansuğ, ayrıca 600 bin hanede yer aldıklarını söyledi. Platforma yeni özellikler ekleneceği bilgisini veren Tansuğ “TV+ önümüzdeki dönemden itibaren smart TV’lerde hazır olarak gelecek. Ayrıca sadece fiber müşterilere değil mobil aboneliğin bulunduğu evlerdeki diğer kullanıcılara da ulaşacağız. Apple TV’ye benzer bir kutumuz olacak. Bütün operatör aboneleri TV+ hizmetinden yararlanabilecek. Ayrıca içerik tarafında çalışıyoruz. Arşivimizin önemli kısmında önemli güncellemeler oldu. Büyük stüdyolarla anlaşmalar yaptık. Vizyon sonrası filmler TV+’da yayınlanmaya başladı. Popüler ve en yeni filmlerin yanı sıra; kült ve gişe rekortmeni 5 binden fazla film, sadece TV+’a özel dizi ve belgeseller takipçilerin beğenisine sunuluyor” diye konuştu. Tansuğ, Apple’ın TV+ hizmetiyle ilgili olarak da Türkiye’deki isimi haklarının kendilerinde olduğunun bu isim altında Türkiye’de faaliyet göstermesinin mümkün olmadığını söyledi.

Futbol ihalesine girmeyi şimdilik düşünmüyoruz

Spor karşılaşmalarının platformda olmasını önemsediklerini dile getiren Tansuğ, şunları kaydetti: Sporda çok güzel girişimlerimiz oldu. Türkiye dışında çok güzel ligler ve spor dallarında varız. Türkiye’de ise biliyorsunuz futbol ihalesine katılmıştık. İhale rakamları çok büyük. Çok fizibıl görmüyoruz ama iki yıl yıl sonra ne olur bilemiyorum.

Sponsorluklarla sinemaya destek

Türkiye’nin önemli sinema festivallerinin sponsorluğunu üstlenerek sinemaya katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Ataç Tansuğ “TV+; şimdiye dek 55. Antalya Uluslararası Film Festivali, Malatya Uluslararası Film Festivali ve İKSV tarafından düzenlenen Filmekimi’nin sponsorluğunu üstlendi. Ayrıca tüm sinemaseverlere eşit şartları sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda TV+, engelli kullanıcıların da yayınlanan içerikleri izleyebilmesi için Engelleri Aşan Filmler projesini geliştirdik. Filmlere ayrıntılı altyazı, işaret dili ve sesli betimleme seçenekleri eklenerek engelli izleyicilerin de TV+’ın zengin içeriğinden faydalanmaları sağladık” dedi.