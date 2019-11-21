Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA - Önceki gün TBMM’de sunum yapan Bakan Selçuk “Bin 100 liranın altında aylık alan dosya sayısı ‘1 milyon 100 bin’ deniliyor. Bakın gerçek rakam, 87 bin!.. Bin 200 liranın altında aylık alan dosya sayısında iddia ne? 1 milyon 350 bin! Peki gerçek rakam ne? 157 bin... Lütfen gerçek verilerle konuşalım” dedi. Düşük görünen ücretlerin neden kaynaklandığını da açıklayan Bakan Selçuk “12,5 milyon emeklinin içinde, gerçek maaşın pay edilmesi sebebiyle bin 100 liranın altında ücret alanlar bulunuyor. Yani ölüm maaşı alan eş ve çocuklar... Durumlarına göre gerçek maaşın yüzde 75, 50 ve 25 oranında hak sahibi oluyorlar” şeklinde konuştu. Meclis’ten geçen torba yasayla, emekli aylıkları asgari 1.000 lira olacak şekilde, hak sahibi aylıklarında iyileştirme yapılmıştı. Böylece bin liranın altında emekli aylığı kalmadı.