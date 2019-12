Türkiye Gazetesi

Geleneksel Teknoloji Konferansları Serisi’nin 14’üncüsünde konuşan Küçükpehlivan, iki yıl önce ürettikleri yazılımları yurt dışına satma kararı aldıklarını söyledi. Bu amaçla yazılımın merkez üssü olan ABD Silikon Vadisi’nde ofis açtıklarını dile getiren Küçükpehlivan, bir yandan Hindistan’a ihracat yapmak için kolları sıvadıklarını kaydetti.

Küçükpehlivan “Bunu başardık ve yazılımın merkezi olan ülkelere yerli yazılım ihraç ediyoruz. Ana işimiz harita. Her an sahadayız. Şu an sahada hiç adamımız yok desek dahi en az 10 aracımız dolaşıyor. Sahada bilgi toplayarak harita ve veri oluşturan en büyük şirket biziz. Haritaların güncel tutabilmesi için bunun yapılması gerekli” diye konuştu.