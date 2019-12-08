Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Ankara’da 3 inşaat projesi hayata geçiren Pasifik, lojistik sektörüne de yatırım yaparak Türk girişimciyi Rusya ve Çin gibi uzak pazarlara ulaştıracak. Pasifik Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, katma değeri yüksek, döviz getiren sektörlere yönelik yürüttükleri çalışma sonucunda demir yolu taşımacılığıyla lojistik sektörüne girdiklerini kaydetti. Erdoğan, “Pasifik Eurasia Lojistik şirketimizin ülkeye ciddi katkılar sunacağını düşünüyoruz. Gürcistan, Azerbaycan, Rusya, Çin ve Pakistan gibi ülkelerle görüşmeler yürüttük. Ciddi iş birliği anlaşmaları sağladık. Bunun meyvelerini geçtiğimiz ay itibarıyla toplamaya başladık” dedi. Lojistikte Türkiye’yi transit merkezi hâline getirmek istediklerini kaydeden Erdoğan, şöyle konuştu: Rus Demir Yollarıyla (RZD) ortak şirket kuruyoruz. Rusya-Türkiye arasında en büyük taşımacılık deniz yoluyla yapılıyor. Bizden yapılan taşımalar Rusya’da genelde merkeze gidiyor. Diğer bölgelere çok fazla taşıma yapılamıyor. Deniz de kamyon da ulaşmıyor. RZD’yle kuracağımız ortaklık, Rusya coğrafyasının en ücra köşesine kadar girişimcilerimizi ve üreticilerimizi lojistik olarak ulaştırma fırsatı sağlayacak. Oraları üreticilerimize pazar olarak sunmuş olacağız. Çin’le de önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bunun meyvesini 6 Kasım’da Çin’den Avrupa’ya Orta Koridoru kullanarak geçen ilk yük trenini gerçekleştirerek gösterdik. Bu bizim için sembol bir taşımaydı, başlangıçtı. Çin demir yolu taşımacılığında Kazakistan, Rusya ve Belarus üzerinden Kuzey Koridoru’nu kullanıyor. Kuzey’den Avrupa’ya yılda 350 bin konteyner yük taşıyorlar. Önümüzdeki 5 yılda 2 milyon konteynere çıkarmayı planlıyorlar. Taşıma süresini 14-15 günlere düşürmüşler. Biz Türkiye’yi bu rekabet içine sokmak istiyoruz. Türkiye Doğu ile Batı’nın köprüsü. Bu köprüyü kullanmamız gerekiyor. Bu taşımaların bizim üzerimizden gerçekleşmesi hâlinde biz de Çin’e Asya’ya çok hızlı ulaşım sağlar hâle geleceğiz. Çin’i Orta Koridor üzerinden Avrupa’ya bağlayacağız. Türkiye’yi de Orta Koridor üzerinden Çin’e ve Orta Asya’ya çok hızlı ihracat yapabilir hâle getireceğiz.

Ziraat, AVM’yi 412 milyon TL borç karşılığı devraldı

Grubun Haziran 2019 itibarıyla AVM işletmeciliğinden çekildiğini açıklayan Fatih Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: 5 yıl Next Level projesiyle bu alanda çalıştık. Ziraat Bankasıyla varlık-borç takası yaptık. 412 milyon TL büyüklüğünde borç karşılığında 45 bin metrekarelik alanda 110 mağazadan oluşan AVM, Ziraat’a devredildi. Bilançomuzu düzelttik. Bizim için sektör değişikliği de oldu. Enerjimizi katma değeri yüksek, daha fazla döviz getiren bir sektöre harcama fırsatı doğdu.

Önümüzdeki 3-4 ay fırsat

Fatih Erdoğan, 2020’nin çok verimli bir yıl olacağını ifade ederek “Makroekonomideki stresli ortamlar insanları gayrimenkul yatırımından uzak tutuyor. Bunların hepsinin düzeldiği bir döneme giriyoruz. Döviz stabil. İnsanlar öngörü de yapabiliyor, enflasyon stabil, düzene girmiş. Merkez Bankasının faiz indirimiyle piyasadaki faiz oranları ciddi şekilde düşmüş durumda. İnsanların artık bekleme modundan çıkması normal. Alıcı 1 tane olacakken, 2-3 tane olacak. Önümüzdeki dönem böyle bir dönem... İnşaat maliyetlerinde artışlar söz konusu. Bu bir şekilde fiyatlara yansıyacak. Henüz şirketler bunu yansıtmadı. Çıkış olsun diye bekliyorlar. Bunu da bir fırsat olarak görüyorum. Önümüzdeki 3-4 aylık dönem, gayrimenkul yatırımcısı için de ihtiyaca dönük konut alacaklar için de tam alım zamanı. Hem faizler düşük hem vadeler uzun hem de maliyetlerdeki artış fiyatlara yansımadı” diye konuştu.

2020’de %40 büyüyecek

Ekonomi ve gayrimenkul için toparlanma yılı olarak tanımladığı 2019’u 2,5 milyar TL aktif büyüklükle kapatacaklarını anlatan Erdoğan “Toplam finansal borcumuz 300 milyon TL. Önümüzdeki yıl aktif büyüklüğü yüzde 40 artışla 3,5 milyara çıkarmak istiyoruz. Borcumuzun da 100 milyon TL artmasını bekliyoruz” dedi. Merkez Ankara’da inşaatın yüzde 30 tamamlandığını anlatan Erdoğan, 1.425 konutluk projede satışa çıkan 828 konutun 2021’in son çeyreğinde teslim edileceğini, bunların yüzde 35’inin de satıldığını kaydetti. 2020’de Ankara’da bir projeye daha başlamak istediklerini belirten Erdoğan, projenin ruhsatının alındığını ifade etti.