Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirket, teknoloji ve satış fonksiyonlarında kadın çalışan oranını artırmak amacıyla hayata geçirdiği programların yanı sıra çalışanların aile içi şiddete karşı desteklenmesine yönelik çalışmalarıyla da dünyanın en prestijli ödül programlarından 16'ncı Stevie İş Hayatında Kadın Ödülleri’nde 'Kadınların Güçlenmesi ve Desteklenmesi' kategorisinde Altın Stevie ödülüne layık görüldü.

Vodafone, ulusal ve uluslararası düzeydeki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Vodafone Türkiye, dünya çapında başarılı kadın girişimci, yönetici ve çalışanların yanı sıra kadınlara yönelik örnek çalışmalarıyla dikkat çeken organizasyonları da ödüllendiren 16'ncı Stevie İş Hayatında Kadın Ödülleri’nde 'Altın Stevie' aldı. Vodafone Türkiye, bu yıl dünyanın dört bir yanından bin 500’ü aşkın başvurunun yapıldığı Stevie İş Hayatında Kadın Ödülleri’nde, teknoloji ve satış fonksiyonlarında kadın çalışan oranını artırmak amacıyla hayata geçirdiği İçindeki Gücü Keşfet Programı, Teknolojide Kadın Gücü Programı, Teknolojide Kadın Staj Programı, Satışta Kadın Staj Programı; ayrıca, çalışanlarını aile içi şiddete karşı desteklemek amacıyla yayınladığı Aile İçi Şiddet Prosedürü ile 'Kadınların Güçlenmesi ve Desteklenmesi' kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Vodafone Türkiye’nin Stevie’de elde ettiği başarıyı değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Bayram, şunları söyledi: "Şirket olarak, kadınların üretime katılan, ekonomik ve sosyal yaşamda eşit, kendi ayakları üzerinde durabilen bireyler olabilmeleri için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye özen gösteriyoruz. İş süreçlerimizden başlayarak toplumsal ve ekonomik hayatta fırsat eşitliği sağlama hedefiyle çalışıyoruz. Çeşitliliği, iş yapış biçimimizin bir parçası olarak görüyor ve kültürümüzün merkezine koyuyoruz. Şirketimizde kadın ve erkeklerin eşit olanaklardan faydalanabildiği bir kurum kültürü oluştulmasına önem veriyoruz. Bu çerçevede hayata geçirdiğimiz projelerle küresel iş dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Stevie İş Hayatında Kadın Ödülleri’nde ödül almaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Ödül alan projelerimizden İçindeki Gücü Keşfet, Teknolojide Kadın Gücü, Teknolojide Kadın Staj Programı ve Satışta Kadın Staj Programı ile şirketimizde teknoloji ve satış fonksiyonlarında kadın çalışan oranını artırmayı; Aile İçi Şiddet Prosedürü ile ise aile içi şiddetin belirtilerinin tanınmasını, çalışanımıza destek olmayı ve çalışanlarımızın konuyla ilgili doğru adreslere yönlendirilmesini hedefliyoruz. Vodafone Türkiye olarak, uluslararası düzeyde takdir gören başarılı çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz."

Kadın işgücüne tam destek

Yapılan bilgilendirmede; Vodafone’un Teknolojide Kadın Gücü Programı ile teknoloji departmanında çalışan yönetici adayları ve yöneticiler için mentorluk süreci ile desteklenen bir gelişim programı sunulurken, Teknolojide Kadın Staj Programı ile üniversitelerin mühendislik fakültelerinin ilgili bölümlerinde, teknoloji/telekomünikasyon alanında kariyer yapmak isteyen 4. sınıftaki genç kadınlara mezun olmadan önce Vodafone Teknoloji Fonksiyonu'nda staj yapma imkânı sağlanıyor. Vodafone ayrıca, satış ekibinde kadın çalışanlar için farkındalık oluşturulması, iç iletişim ağı oluşturulması, yetkinlik ve kişisel etki alanlarının gelişiminin sağlanması, dış platformlarda yer almalarının sağlanması ve fonksiyonel uygulamalarla desteklenmesi hedefiyle İçindeki Gücü Keşfet Programı’nı; potansiyeli yüksek, teknoloji/telekom sektöründe satış alanında kariyerini ilerletmek isteyen 4. sınıfta okuyan kadın öğrenciler için ise Satışta Kadın Staj Programı’nı hayata geçirdi.

Aile içi şiddetle mücadele

Vodafone’un Türkiye dahil faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde aile içi şiddete karşı çalışanlarına destek olmak amacıyla yayınladığı Aile İçi Şiddet Prosedürü, aile içi şiddetten doğrudan veya dolaylı etkilenen çalışanlar için sağlanan hakların yanı sıra şiddete uğramaları halinde çalışanın başvuracağı şirket dışı kanalları belirtirken, şiddet türleri ve tanımları hakkında da detaylı bilgiler içeriyor. Bu kapsamda, şiddete maruz kalan çalışanlara 10 güne kadar ek izin ve finansal destek verilirken, çalışma arkadaşına aile içi şiddet uygulandığını öğrenen bir çalışan ise talep etmesi halinde şiddet mağduru arkadaşına destek olabilmek için 2 güne kadar izin alabiliyor. Çalışanlar, Aile İçi Şiddet Destek Hattı aracılığıyla psikolojik ve hukuki destek de alabiliyor.