Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen 100 bin sosyal konut projesine ilişkin son verileri paylaşan Bakan Kurum, şu ana kadar 440 bin başvuru yapıldığını belirtti. Kurum, son bir buçuk yıl içerisinde 12 Bakanlık, 24 genel müdürlük, 28 yerel yönetim ve 100’den fazla akıllı şehir tedarikçisiyle toplamda 145 toplantı ve beş çalıştay düzenlediklerini söyleyerek “İstanbul Beyoğlu ve Konya Selçuklu ilçelerinde pilot çalışmalar gerçekleştirdik. Bin 399 belediyemizin 400’ünde anketler yaptık, analizler yaptık, öneriler geliştirdik. Sonuç olarak; Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planında 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik” dedi. “TOKİ projelerimizi, akıllı şehir konseptine göre inşa edeceğiz” diyen Kurum, Türkiye’ye yeni akıllı şehirler kazandıracaklarını açıkladı. Kurum “Akıllı uygulamalarla yakıt tüketiminde yüzde 45, zamanda ise yüzde 30’lara varan tasarruf sağlayacağız” dedi