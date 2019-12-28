Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 13 termik santrali ilgilendiren baca filtresi yatırımı konusunda zaman daraldı. Sene sonuna kadar çevreyle ilgili yatırımlarını ve çevre izinlerini alması gereken bu santraller, mevzuata uygun değillerse bazı yaptırımlara maruz kalacak. Şu ana kadar 13 termik santralden sadece üç tanesi izinlerini almıştı. Edinilen bilgilere göre, yapılan incelemelerde dört beş termik santralin yeterliliği bulunduğu, bu santrallere izin verileceği üzerinde duruluyor. Henüz izin alamayan firmaların ise çalışmalarını hâlâ sürdürdüğü ifade ediliyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığında yapılan toplantılarda firmalara 1 Ocak’a kadar gerekli işlemleri yapmaları uyarısında bulunulmuştu. Termik santrallerde lisans işlemlerinin ünite bazlı değerlendirileceği öğrenildi. Mesela dört ünitesi ve dört bacası olan bir termik santralin birinde baca arıtma gazı, filtre, emisyon ölçüm sistemi gibi kriterler bulunuyorsa bir tanesine izin verilecek. Ardından EPDK’ya yazı gönderilecek ve gerekli uyarılar yapılacak. EPDK da lisansını buna göre verecek.

KAPATILMA DURUMLARI YOK

Termik santrallerin kapatılması gibi bir durum söz konusu olmayacak. Ünitelerindeki sıkıntıları giderdikleri beyanında bulunmaları ve gerekli izin verilmesi durumunda çalışmaya kaldıkları yerden devam edebilecekler. Ayrıca termik santraller, sınır değerlerini sağlayamadıklarını beyan edip, ısı gücünü aşağıya çekmeleri ve EDPK’dan lisanslarını yenilemeleri durumunda yüksek sınır değerlerine tabii olurlarsa geçici izin alabilecek.