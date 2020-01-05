Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 200 milyon dolar civarındaki borcu nedeniyle bankalar tarafından başlatılan hacizler sonrası üretimi durduran ardından yapılan görüşmelerle konkordato ilan eden şirketin sorunlarının düzeltilmesi için hükûmet de devreye girdi. MÜSİAD’ın ‘Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı’na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dünyanın 66 ülkesine ihracat yapan Temsa için “Konu gündemimizde” dedi. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği şube başkanlarının kendi şehirlerinde iş dünyasının problem ve beklentilerini dile getirdiği toplantıda MÜSİAD Adana Başkanı Burhan Kavak, Bakan Albayrak’a Temsa’nın son durumunu iletti. Kavak’ın “Sayın Bakanım, yerli otomobilimizle gurur duyacağımız bir süreç başlamışken Türkiye’nin otobüs markasında üretim durdu. Bu tesisimizin yeniden üretime geçirilmesi konusunda sizlerden destek bekliyoruz” talebine cevap veren Albayrak “Konu gündemimizde kısa süre sonra Temsa’dan güzel haber alacaksınız” ifadelerini kullandı.