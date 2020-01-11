Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Girişimci adayları, 15 Şubat tarihine kadar başvuruda bulunabilecek. Program ile genç girişimcilere teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek ve uluslararası ölçekte rekabet gücü olan teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, 200 bin TL hibe desteği veriyor. Programa; akıllı ulaşım, ileri imalat ve sanayi 4.0, enerji ve temiz teknolojiler, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık, sürdürülebilir tarım ve beslenme alanlarında yer alan iş fikirleri için başvurulabiliyor. Bu şartları sağlayan ve daha önce tekno girişim desteği almamış girişimci adayları, programa başvurarak hayallerindeki iş fikrini gerçekleştirme imkânı elde edebilecek.