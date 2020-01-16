Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Halil Demirdağ, yaşanan gelişmeler, elde edilen sonuçlar ve yapılan projeksiyonlar ışığında sektörün 2020 yılına iyi bir başlangıç yaptığını söyledi. Türkiye’nin güneşte 6 bin megavatlık kapasiteye ulaştığını belirten Demirdağ, sadece son üç yıllık dönemde kurulu gücün yaklaşık yüzde 75 artış gösterdiğine dikkat çekti. Demirdağ altı yıllık gelişmeyi şöyle özetledi: Sektörümüz 2017 yılında yakaladığı ivmeyi sürdürüyor. 2019 yılında yaklaşık bin 100 MW GES kurulum ile sene sonu toplam GES kurulu gücü yaklaşık 6 bin MW’a ulaştı. Türkiye’nin 100’üncü yıl hedefi 15 GW’a ulaşmak. Bu hedefi yakalayabiliriz.

Türkiye’nin güneş enerjisi kurulu gücü

2014 40 MW

2015 249 MW

2016 832 MW

2017 3.420 MW

2018 5.003 MW

2019 5.995 MW