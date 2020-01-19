KDV’nin mobilyada yüzde 18’den yüzde 8’e, yumurta ve su ürünlerinde yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğünü hatırlatan Yılmaz, bu konuda çok şikâyetlerin geldiğini belirterek şunları söyledi: İndirimlerden tüketicinin yararlanabilmesi için devletin ön hazırlığının
olması lazım. Fiyatların KDV indiriminden önceki ve sonraki durumunu iyi bilmek gerekiyor. Bunun için de denetim çok önemli. Geçmiş deneyimlere baktığımızda, bu tür indirimleri ilerleyen süreçte tüketici hissetmiyor. Satıcının, tüketiciyi doğru bilgilendirmesi kanun gereği zorunludur. Tüketici ise indirime ilişkin doğru bilgiye sahip olmalı.
KDV indirimleri fiyata yansımıyor
19.01.2020 - 06:06 | Son Güncelleme: 19.01.2020 - 06:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz; mobilya, yumurta ve su ürünlerinde yapılan KDV indirimlerinin satıcılar tarafından fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığının denetlenmesi gerektiğini belirtti.
KDV’nin mobilyada yüzde 18’den yüzde 8’e, yumurta ve su ürünlerinde yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğünü hatırlatan Yılmaz, bu konuda çok şikâyetlerin geldiğini belirterek şunları söyledi: İndirimlerden tüketicinin yararlanabilmesi için devletin ön hazırlığının
Etiketler : kdv,
675983 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/675983.aspx
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