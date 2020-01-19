Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KDV’nin mobilyada yüzde 18’den yüzde 8’e, yumurta ve su ürünlerinde yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğünü hatırlatan Yılmaz, bu konuda çok şikâyetlerin geldiğini belirterek şunları söyledi: İndirimlerden tüketicinin yararlanabilmesi için devletin ön hazırlığının

olması lazım. Fiyatların KDV indiriminden önceki ve sonraki durumunu iyi bilmek gerekiyor. Bunun için de denetim çok önemli. Geçmiş deneyimlere baktığımızda, bu tür indirimleri ilerleyen süreçte tüketici hissetmiyor. Satıcının, tüketiciyi doğru bilgilendirmesi kanun gereği zorunludur. Tüketici ise indirime ilişkin doğru bilgiye sahip olmalı.