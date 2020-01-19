Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi basının Afyonkarahisar'da buluştuğu günde Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, "Uluslararası otel zincirlerini şehrimize bekliyoruz. Bu markaların birçoğunun termal oteli yok. Kentimize gelip yatırım yaparlarsa karlı çıkacaklardır. Yerleri yarılmış durumda" dedi.

- "Gastronomi şehri ünvanı alan dünyada 36, Türkiye'de ise sadece 3 şehir var. Bunlardan birisi Afyonkarahisar. (Bu ünvan) Afyonkarahisar'ın uluslararası alanda tanınırlığına katkı sağlayacak"

- "Kalkınmada öncelikli yer teşviklerimiz çok cezbedici. O yüzden yatırımcılarımızı otel ve termal yatırımına, sağlık endüstri bölgesine, organize sanayi bölgelerimize bekliyoruz. Afyonkarahisar'a yatırım yapan kaybetmez"

- Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser:

- "Şehrimizde hayata geçireceğimiz sağlık endüstri bölgesi için 750 bin metrekarelik yer ayrıldı. Yatırım planlaması ilk aşamada 250 milyon dolar ancak toplam yatırım bir milyar dolara çıkacak"

- "Burada oteller, fizik tedavi merkezleri, wellness, SPA, yaşlı bakım evleri, Ar-Ge merkezi, bu konularda üretim yapabilecek tesisler olacak"

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Valiliği tarafından, Afyonkarahisar Belediyesi ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle "Afyonkarahisar Ekonomi Basını Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.



Şehrin ekonomi, turizm, yatırım ve gastronomi alanındaki faaliyetlerinin ele alındığı toplantıda konuşan Tutulmaz, Afyonkarahisar'ı tarihin, kültürün, mermerin, termalin ve lezzetin merkezi olarak tanımladıklarını, bunların hepsinin kentin ekonomisinde ve tanıtımında önemli etkisi olduğunu söyledi.



Afyonkarahisar'ın Frigler, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemleri açısından büyük önem arz ettiğini dile getiren Tutulmaz, şehrin öne çıkan yönlerinden bahsetti.

Tutulmaz, sucuk, lokum, yumurta, haşhaş, vişne gibi gıda ürünlerinin üretiminde birinci sırada olduklarını kaydederek, aynı zamanda mermerde dünyaca önemli şehirler arasında bulunduklarını anlattı.



Şehrin tarihi ve turistik yönlerine değinen ve termalde yüksek potansiyellerinin bulunduğunu belirten Tutulmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla şehrimizde yatak kapasitesi 27 bine ulaşmıştır. 11 adet 5 yıldızlı otelimiz mevcuttur. Kalkınma planlarında öngörülen rakam 75 bin adet. Yani ilimizde 75 bin yatak kapasitesine çıkacak potansiyelimiz mevcuttur. Bunun da hızlı şekilde doldurulacağından eminiz. Şu anda 6 adet yatırım belgeli tesislerde yapım çalışmaları devam ediyor. Bu tesisler de tamamlandığında 31 bin 390 yatak kapasitesine ulaşacağız. Afyonkarahisar bütün bunların yanında Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği üyesi olan bir şehirdir. Bu alanda dünyada 42 ilden biriyiz. Bu uygulamayla ilimiz tarihi termal rotasının bir parçası haline geldi. Bu adımımızla ulusal düzeyden uluslararası düzeye çıktık."

"2020'de Afyonkarahisar'da 2 milyondan fazla turist konaklayacak"

Tutulmaz, 2019'da 50 bini yabancı olmak üzere 1,7 milyon kişinin Afyonkarahisar'daki otellerde konakladığını belirterek, bu sayının 2020'de 2 milyonun üzerine çıkmasını beklediklerini, ancak esas hedeflerinin "gelen turistin kentten memnun ayrılması ve yeni turistler getirmesi" olduğunu vurguladı.



Şu anda kentteki otellerin tamamen dolu olduğunu, yıl genelinde ise doluluk oranının yüzde 70-80 civarında seyrettiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"27 bin yatak kapasitemiz var ancak dediğim gibi öngörülen rakam 75 bin. Şu anda yatırımı süren, yatırım yapmayı düşünen, faaliyete geçecek olan oteller var. Her yıl yeni yatırımcılarla bu süreç devam edecek. Şu anda yapımı süren 6 bin yatak kapasiteli otellerin yatırım tutarı 1,5-2 milyar lira düzeyinde. Ancak 75 bin yatağa çıkarırsak mevcudun 3 katına ulaşacağız. Farklı yıldızlarda 50 bin yatak kapasitesi hayata geçirmek demek 10 milyar liralık yatırım yapılacağı manasına gelir. Yani kente yapılacak daha çok yatırım var."





Uluslararası otel zincirlerine çağrıda bulunan Tutulmaz, "Bu markaların birçoğunun termal oteli yok. Kentimize gelip yatırım yaparlarsa karlı çıkacaklardır. şehrimizde yer sıkıntısı da yok. Yerleri yarılmış durumda." dedi.



Tutulmaz, halihazırda üniversite bünyesindeki termal fizik tedavi rehabilitasyon merkezine Türkiye'nin her yerinden rağbet olduğunu, 10 aylık sıranın bulunduğunu belirterek, bu alanda ciddi ihtiyaç olduğunu söyledi.



Bu alandaki ihtiyacı göz önüne alarak şehirde sağlık endüstri merkezi kurmak istediklerini dile getiren Tutulmaz, "3 bin kişiye kadar rehabilitasyon hizmeti verilecek yer planlanıyor. Her türlü rehabilitasyon hizmeti burada sunulacak. Çalışmalar son aşamaya doğru ilerliyor. Kısa sürede ilimize kazandıracağız." dedi.

"Afyonkarahisar termalin, gastronominin ve doğa sporlarının merkezi"

Vali Tutulmaz, Afyonkarahisar'da 400'den fazla tarihi konak bulunduğunu, camilerin, kalenin ve tarihi eserlerin yer aldığını belirterek, dijital medyada ilin bu yönlerini tanıtma çabası içinde olduklarını söyledi.



Afyonkarahisar'ın gastronomi açısından çok zengin birikiminin bulunduğunu dile getiren Tutulmaz, lokumu, sucuğu, kaymağı, keşkeği, patatesli ekmeği, kaymaklı ekmek kadayıfı gibi Türkiye'ye ve dünyaya mal olmuş lezzetlerin şehri olduklarını anlattı.



Bu kapsamda belediye ve ticaret ve sanayi odası iş birliğinde UNESCO'ya başvurduklarını anımsatan Tutulmaz, Afyonkarahisar'ın Gaziantep ile Hatay'ın ardından gastronomi alanında UNESCO "Yaratıcı Şehirler Ağı"na Türkiye'den üçüncü il olarak dahil olduğunu vurguladı.



Tutulmaz, "Gastronomi şehri ünvanı alan dünyada 36, Türkiye'de ise sadece 3 şehir var. Gastronomi alanında çok değişik aktivitelerde bulunduk. Çalıştaylar, kongreler, festivaller, yarışmalarla değerlerimizi ön plana çıkarmaya başladık. Gastronomi şehri ünvanı Afyonkarahisar'ın uluslararası alanda tanınırlığına katkı sağlayacaktır. Artı alternatif turizmin önemli rotalarından birisi Afyonkarahisar olacaktır." dedi.



İlin kültürel etkinliklerinden bahseden Tutulmaz, caz festivalinin 19'uncusu, klasik müzik festivalinin ise 18'incisini düzenlediklerini, bu kültürel derinliği daha çok kişiye ulaştıracaklarını bildirdi.



Tutulmaz, "Afyonkarahisar termalde, gastronomide, doğa sporlarında, takımların kamp yapacağı yer gibi konularda önemli bir merkez olmaya başladı." diye konuştu.

Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar etabı, Frig Ultra Maratonu, Frig Vadileri Bisiklet Turu gibi etkinliklerle bölgeyi uluslararası tanıtıma açtıklarını dile getiren Tutulmaz, bu alandaki etkinliklerine son yıllarda uluslararası katılımın arttığını söyledi.

"Airbus'a Afyonkarahisar'da yedek parça üretilecek"

Tutulmaz, Afyonkarahisar'ın aynı zamanda bir sanayi şehri olma yolunda hızlı şekilde ilerlediğini belirterek, kentte 20'ye yakın makine üreten fabrika bulunduğunu söyledi.

Gerek tarım makinaları gerekse mermer makinaları alanında önemli aşama kaydedildiğini dile getiren Tutulmaz, "Şehrimizde bir yatırımcı tarafından kaya kamyonu üretimi başlayacak. Tamamen ithal edilen bu kamyonun seri üretime hazır. Bu yıl 20 ila 40 kamyon taş ocaklarına çıkmış olacak. Yatırımcımız, bu kamyonun tüm dünya tarafından talep edileceğini belirtiyor." dedi.



Bir başka yatırımcının uzaktan kumandalı araç ürettiğini dile getiren Tutulmaz, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bir kilometreye kadar uzaktan kumanda ile çalışılabilir durumda. Yine şehrimizde bir yatırımcımız yoğun bakım ünitesinde yeni doğan çocukların beslenmesi konusunda bir aparat yaparak bu konudaki ithalatın önüne geçti. Burada bulunan bir başka şirketimiz ise Airbus ile görüşmelerde sona geldi. Airbus'a Afyonkarahisar'dan yedek parça üretilecek. Bunlar dışında tarım ve mermer makinelerinin her türlüsü ilimizde üretilmektedir. Hızlı bir şekilde sanayi şehri olma yolunda ilerliyoruz."



Tutulmaz, şu anda 30 vilayete sabah gidip akşam dönülebilecek lokasyonda bulunduklarını, bu kentlerin Türkiye nüfusunun yüzde 80'ini barındırdığını belirterek, "Kalkınmada öncelikli yer teşviklerimiz çok cezbedici. O yüzden yatırımcılarımızı otel ve termal yatırımına, sağlık endüstri bölgesine, organize sanayi bölgelerimize bekliyoruz. Afyonkarahisar'a yatırım yapan kaybetmez." dedi.



Şehirdeki işsizlik oranının, Türkiye ortalamasının çok altında, yüzde 5 olduğunu dile getiren Tutulmaz, birçok işçi ilanında eleman bulunamadığını, insanların genelde kamuda iş aradığını bildirdi.

"Gastronomi mutfağı ile yöresel ürünler satış ve sunum yeri açacağız"

Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, Afyonkarahisar'ın UNESCO tarafından verilen gastronomi şehri ünvanı verilen 36 şehirden birisi olduğunu, Türkiye'de kendileri dışında sadece 2 il bulunduğunu belirterek, belediyenin, yöresel yemeklerin sunulacağı gastronomi mutfağını hayata geçirdiğini, restoranın kısa süre içerisinde açılacağını söyledi.



Gastronomi alanında yaptıkları faaliyetlerde bahseden Karakuş, şehrin mevlevihanesi ile de ön plana çıktığını, 2019'da burayı 450 bin kişinin ziyaret ettiğini anlattı.

Karakuş, Afyonkarahisar'ın lokasyon itibarıyla bir kavşakta bulunduğunu, birçok kenti birbirine bağladığını kaydederek, geçiş güzergahlarında gastronomiyle alakalı yöresel ürünler satış ve sunum yerleri açacaklarını vurguladı.



Afyonkarahisar'ın termalin, turistin, sporun ve lezzetin başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini dile getiren Karakuş, "ŞEhrimiz gelecek yıllarda Türkiye çağında konuşulur hale gelecek. Bunları yaparken yatırımları ihmal etmiyor, yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlıyoruz." dedi.

Afyon gıda, turizm ve mermerde öne çıkıyor

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, şehrin üç önemli alanda öne çıktığını, bunlardan birincisinin "gıda" sektörü olduğunu, bu alanda sucuk, pastırma, kaymak, şekerleme, kaymaklı ekmek kadayıfı, patatesli ekmek, haşhaşella ve yumurta gibi ürünlerin bilinirliğinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Termal turizminde ilk sırada olduklarını, sağlık turizminde de ilk basamaklara hızla tırmandıklarını dile getiren Serteser, sağlık endüstrisi bölgesi oluşturma çabalarının bulunduğunu, arazinin en güzel yerde ayrıldığını, spor turizminde çok iyi noktaya geldiklerini anlattı.



Serteser, üçüncü önemli sektörün mermer olduğunu kaydederek, geçen yıl itibarıyla 200 milyon dolarlık mermer ihracatı gerçekleştirdiklerini, Türkiye doğal taş ihracatının yüzde 11'ine denk düştüğünü bildirdi.



Sağlık endüstri bölgesi için 750 bin metrekarelik yer ayrıldığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Yatırım planlaması ilk aşamada 250 milyon dolar ancak toplam yatırım bir milyar dolara çıkacak. Burada oteller, fizik tedavi merkezleri, wellness, SPA, yaşlı bakım evleri, Ar-Ge merkezi, bu konularda üretim yapabilecek tesisler olacak. Burada çalışmalarımızı en üst düzeyde sürdürüyoruz. Burayı Türkiye'nin ilk sağlık endüstri bölgesine sahip şehir yapacağız."

Şehrin ihracat sedefi 1 milyar dolar

Irak hükümeti tarafından Türkiye'den ithal edilen yumurtanın önüne engel konulduğunu anımsatan Serteser, şu bilgileri verdi:

"Bu nedenle yumurta ihracatımız 2019'a önceki seneye göre yüzde 40 civarında düştü. ilk 4 ayda 23 milyon dolarlık ihracat yaptık sonra kesildi. Kuveyt, Bahreyn ve Umman gibi ülkelere bir miktar ihracat yaptık. Bu yumurtaların bir kısmının Irak'a gittiğini düşünüyoruz. Irak hükümeti burada kendi vatandaşına yanlış yapıyor, pahalıya yumurta yemelerine neden oluyor. 2019'da 363 milyon dolarlık ihracat yaptık. Aslında önceki yıla göre yüzde 2,04 olan Türkiye ortalamasının 3 katında fazla artış sağladık ihracatta. Yüzde 6,35 yükseldi ihracatımız. Yumurtada ihracat kaybımız 30 milyon dolar. Bu kaybı yaşamamış olmasaydık ihracatımız 400 milyon doları bulacaktı."

Serteser, Afyonkarahisar'ın cari fazla verdiğini, 80 milyon dolarlık ithalata karşı 363 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını bildirdi.



Kentin 2023 ihracat hedefinin 1 milyar dolara çıkmak olduğunu ifade eden Serteser, 2020'deki ihracat beklentilerinin ise 450 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Afyonkarahisar sanayicilerinden 5 talep

Serteser, Istanbul'da kayıtlı firmaların müşterileri bulduktan sonra Afyonkarahisar'a gelerek ürünü aldığını ve kendisinin ihracat yaptığını belirterek, "Buna ihraç kayıtlı ihracat diyoruz. Burada aslında bütün istihdamı ve üretimi Afyonkarahisar'daki firma yapıyor ancak ihracat İstanbul'a yazılıyor. Biz o ihracatın şehrimize yazılmasını istiyoruz. Mermerde 100 milyon dolarlık ihracat kaybı yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.



Maden ocağı açma süreçlerinin kısaltılması talebinde bulunan Serteser, bölgesel havalimanı özelliği taşıyan Zafer Havalimanı'na İstanbul'dan uçuşların artırılması ve farklı güzergahlardan da uçuş konulmasını istedi.



Serteser, merkezdeki organize sanayi bölgesinde yerlerin dolu olduğunu, farklı bir noktada yeni yer oluşturduklarını kaydederek, "İl bazında organize sanayi bölgelerinde yüzde 75 parsel doluluğuna ulaşılamamışsa yeni bir organize sanayi bölgesi açtırılmıyor. İl genelinde 8 OSB var. Diğerlerindeki doluluk istenilen seviyede olmadığı için şehir merkezindeki ikinci OSB'yi istediğimiz noktaya getiremiyoruz. Burada kolaylık talep ediyoruz." diye konuştu.



Afyonkarahisar-İzmir-Ankara yüksek hızlı tren hattının bir an önce bitirilmesini istediklerini dile getiren Serteser, toptan yumurtada KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi konusunda teşekkürlerini iletti.