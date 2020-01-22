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Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan faiz mesajı
22.01.2020 - 15:29 | Son Güncelleme: 22.01.2020 - 15:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Faiz indirimlerine ilişkin konuşan Uysal, "Geldiğimiz noktada enflasyon ve para politikasında ince ayar yapılması gereken bir döneme geçtik. O yüzden ocakta ölçülü indirim yaptık. Enflasyon beklentilerindeki iyileşme bize bu adımları ölçülü atma imkanı verdi. Bundan sonra gelen verilere dayalı olacak" dedi. Uysal, enflasyonun yıl ortasında tek haneye inmesini beklediklerini söyledi.
Kaynak: NTV
Etiketler : Merkez Bankası,Başkan Uysal,faiz mesajı,
676698 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/676698.aspx
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