Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Avrupa ülkelerinin askeri kargo ve nakliye ihtiyacını karşılamak üzere Türkiye, Almanya, Belçika, Fransa, İngiltere, İspanya, Lüksemburg ve İtalya tarafından başlatılan A400M Atlas projesinde ilk imzalar 2003 yılında atıldı. 212 adet uçak alımı için taahhütte bulunan bu ülkeler A400M tedarik yönetimi ile de görevlendirdiler. Süreç içerisinde İtalya’nın projeden çekilirken onun yerine Güney Afrika ortaklık programına dâhil oldu. Airbus’ın askerî kolu Airbus Defence tarafından tasarlanan uçağın ilk teslimatı ise 2013 yılında Fransa’ya yapıldı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ise uçağın gövdesi ile paraşütçü kapıları, acil çıkış kapısı, kanatçık ve sürat frenlerinin parçalarının tasarım ve üretimini üstleniyor.

Proje başlangıcında A400M’den 26 adet tedarik etmeyi planlayan Türkiye, bu sayıyı daha sonra 10’a düşürmüştü. Bugüne kadar dokuz adet A400M uçağını envanterine alan Hava Kuvvetleri Komutanlığı, son uçağın teslimatını bekliyor. Toplamda 174 uçağın teslimatının yapılmasının planlandığı program kapsamında bugüne kadar dördü Malezya olmak üzere 88 uçak, proje ortağı ülkelerin hava kuvvetleri komutanlıklarına teslim edildi. TUSAŞ’ın Yapısal Grubu biriminde A400M için üretime devam edilirken, şirketin bugüne kadar teslim ettiği gövde sayısı 119’a ulaştı. Üretim süreci tamamlandığında A400M projesinin Türkiye’ye sağlayacağı ihracat katkısının ise bir milyar olması bekleniyor.

ACİL DURUMLARDA AKTİF ROL OYNUYOR

Elâzığ depreminin hemen ardından yardım ekibi ve malzemelerinin taşınmasında büyük rol oynayan A400M, Arnavutluk’ta meydana gelen deprem sonrasında da Türkiye’den yardım ekibini ve malzemelerini bu ülkeye taşımıştı. A400M, aynı zamanda bir ay önce Somali’nin başkenti Mogadişu’da meydana gelen saldırıda yaralıların Türkiye’ye tahliyesini gerçekleştirmişti.