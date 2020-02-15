Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nakdi kredilerin 2 trilyon 691 milyar lirası bankalar, 48 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 25 milyar lirası faktoring şirketleri ve 23 milyar lirası finansman şirketleri tarafından kullandırıldı. Tasfiye olunacak alacaklar 2019 itibarıyla 177 milyar liraya çıkarken, en yüksek olan sektör, yüzde 11 ile inşaat sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 9,2 ile turizm sektörü takip etti. Öte yandan bireysel krediler, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 12,7 artarak 618 milyar liraya ulaştı. Bireysel kredilerin yüzde 43’ünü ihtiyaç kredileri, yüzde 33’ünü konut kredileri, yüzde 19’unu kredi kartları ve yüzde 4’ünü taşıt kredileri oluşturdu. Tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki aya göre 0,2 puan düşerek yüzde 3,8 seviyesinde gerçekleşti.

Verilere göre İstanbul’da 195 milyar lira, Ankara’da 60 milyar lira ve İzmir’de 42 milyar lira tutarında bireysel kredi bulunuyor.