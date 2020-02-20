Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sektörün önde gelen markalarını tek çatı altına toplayan Motobike Istanbul 16.000 metrekareden fazla stant alanında 20’den fazla ülkeden 250 civarında markanın katılımı ile gerçekleşiyor. Geçtiğimiz sene üç gün içinde 120 bin civarında ziyaretçi çekmeyi başaran organizasyon aynı zamanda çok önemli isimleri de ağırlıyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Sakarya Milletvekili ve altı defa dünya motosiklet şampiyonluğuna imza atan millî sporcumuz Kenan Sofuoğlu ile şu an Dünya Superbike Şampiyonası'nda ülkemizi Yamaha resmî takımı ile temsil eden Toprak Razgatlıoğlu fuarın açılışında boy gösteren önemli isimler arasında yer alıyor.



1,5 MİLYAR TL’LİK PAZAR

Fuara iştirak eden önemli markalardan Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Bora Berker Cansever, organizasyon öncesi yaptığı açıklamada motosiklet pazarı ile ilgili önemli noktalara dikkat çekti. Cansever, 2019 senesinde kanuni mevzuat ve vergi uygulamaları sebebiyle müşteri talebinde yüzde 7’lik bir düşüş yaşandığını dile getirerek “Yıllık 200 bin adetleri bulan motosiklet pazarı, 150 binlere kadar düştü, buda yaklaşık 1,5 milyar TL civarında. Otomotiv sektöründe bu daralma ne yazık ki, beklenenden fazla oldu. 250 cc altı modellere uygulanan koruma politikası, pazarın gelişmesini ve sunulan ürünlerin çeşitliliğini kısıtlıyor. 2019 yılında Türkiye’deki motosiklet kullanıcıları daha düşük segment ürünlere yöneldi, 250 cc altı ve özellikle 50 cc ürünlere bir talep kayması yaşandı. Biz de pazarın ihtiyaçlarına yönelik ürünleri müşteriler ile buluşturduk. Bütün segmentlerde pazar payları ve satış adetlerinde artış sağlayan Yamaha, 2019 yılını yaklaşık %40’lık büyüme ve 14 bin adetlik satışla kapattı. Türkiye’de yüzde 9’luk pazar payına sahip olan markamız, adet bazında dört, ciro bazında ikinci sırada yer alıyor. Orta segmentte pazarı domine ediyoruz, yüzde 60’lık pazar payına sahip, satılan her 10 motosikletten altısı Yamaha marka” ifadelerini kullandı.