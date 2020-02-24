Beyşehir ilçesi Yeşildağ Mahallesi İskele mevkisinde sazlık alanda ticari amaçlı yaşadışı sülük avlayan D.A. (32) avladığı beş bin adet sülük ile birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Milli Parklar Şefliği tarafından el konulan sülükler doğaya bırakılırken şahsa 73 bin 747 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Yasadışı sülük avına 73 bin lira para cezası
24.02.2020 - 23:29 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 23:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Konya’nın Beyşehir ilçesinde yasadışı sülük avlayan kişiye 73 bin 747 lira para cezası verildi.
Etiketler : Konya,
683735 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/683735.aspx
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