Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Varlık Fonu, Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure) ile iş birliği mutabakatı imzaladı. Sinosure, TVF’nin cari açığı azaltacak projelerine 5 milyar dolar sigorta desteği sağlayacak, Çinli firmalarla köprü olacak. Covid-19‘a rağmen hedeflerimiz için hız kesmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Albayrak: Covid-19'a rağmen hedeflerimiz için hız kesmiyoruz
26.03.2020 - 15:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 - 15:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Varlık Fonu ile Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure) arasında imzalanan 5 milyar dolarlık iş birliği mutabakatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Etiketler : Berat Albayrak,koronavirüs,
691237 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/691237.aspx
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