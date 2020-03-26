Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Varlık Fonu, Çin İhracat ve Kredi Sigortası Kurumu (Sinosure) ile iş birliği mutabakatı imzaladı. Sinosure, TVF’nin cari açığı azaltacak projelerine 5 milyar dolar sigorta desteği sağlayacak, Çinli firmalarla köprü olacak. Covid-19‘a rağmen hedeflerimiz için hız kesmiyoruz" ifadelerini kullandı.