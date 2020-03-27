Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu zorlu dönemde hem çalışanlarının sağlığını korumak hem de işleri kesintiye uğratmadan devam ettirmek isteyen bazı şirketler, yolu şirket programlarını her yerden erişilebilen sanal sunuculara taşımakta buluyor. Dijital ortamlarını eve taşıyan şirketler bir takım risklerle de karşı karşıya kalabiliyor. Özellikle IT güvenliğine yılda bin dolardan az harcama yapan KOBİ’lerin siber güvenliklerinin zayıf olduğu belirtiliyor. Uzmanlar ise şirketleri, dijital ortamlarını evlere taşıması sonrası birtakım risklere dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarıyor.

NE YAPILMALI?

∂ Siber güvenlik alanında KOBİ’leri uyaran teknoloji uzmanı Gürsel Tursun, KOBİ’lerin uygulaması gereken sekiz önemli adımı şöyle açıkladı:

1. Temel siber güvenlik bilgilerini ele alın.

2. Çalışan eğitimine öncelik verin.

3. Güvenli yama ve güncelleme süreci oluşturun.

4. Kimlik doğrulamalarına başvurun.

5. Hesaplara erişimleri kontrol edin.

6. Verileri yedeklemeyi unutmayın.

7. Mobil cihazların güvenliğini artırın.

8. Profesyonel destek almaktan kaçınmayın.