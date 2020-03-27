Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışan sağlığının, yoğun halk talebinin kesintisiz karşılanması için önem taşıdığını aktaran Aykaç “Çalışanlarımızın işe geliş gidiş koşullarını, mağaza içinde oluşacak yoğunlukları, ürün tedarik süreçlerimizi ve market içi sağlıklı hizmet için genel hijyen çalışmalarını dikkate alarak bu kararı verdik. Müşterilerimizin acil ihtiyaçları haricinde evden çıkmamaya özen göstereceklerine ve bu saatlere dikkat edeceklerine inanıyoruz. Market içinde de sosyal mesafe kuralına uyulmalı. Alınan tedbirler hem toplumun hem market çalışanlarının sağlığı açısından önemli” dedi.