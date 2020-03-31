Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamuoyunda koronavirüs olarak adlandırılan Covid-19 salgını nedeniyle hijyen ürünlerine ihtiyaç arttı. Tedarikçiler vatandaşların taleplerini yetiştirmek için çalışırken pek çok farklı temizlik malzemesinin ham maddeleri ise Ak-Kim'in Yalova'daki fabrikasında üretiliyor. Sodyum Hipoklorit, Sodyum Hidroksit, Hidrojen Peroksit, Sodyum Perkarbonat gibi kimyasallarla elde edilen çamaşır suyundan deterjana, el ve banyo sabunu ile dezenfektana kadar çok sayıda hijyenik ürün Ak-Kim'den yola çıkarak tüketiciyle buluşuyor. Üretime hız kesmeden devam eden şirket, temizlik raflarının boş kalmaması için önceliğini toplum sağlığına verdiğini duyurdu. Halk sağlığı denetçilerinin de kontrolünden geçen ürünler, henüz işlenmemiş oldukları için doğrudan tüketiciye ulaşmadan önce ilgili üreticilere giderek kullanıma hazır hale getiriliyor ve piyasaya sunuluyor.

Fabrikada tedbirler tamam

Öte yandan, üretimin aralıksız devam ettiği Ak-Kim fabrikasında da çalışan ve toplum sağlığı için gerekli tüm önlemler alındı. Konuyla ilgili bilgi veren Ak-Kim Genel Müdürü Onur Kipri, şunları söyledi:

''Fabrikamızda öncelik verdiğimiz en önemli şey çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığı. Öncelikle tüm çalışanlarımıza koronavirüs ile ilgili bilgilendirme eğitimi verildi. Hamile, engelli, kronik rahatsızlığa sahip, sağlık açısından dezavantajlı ve ileri yaşta olan tüm çalışanlarımıza idari izin verildi. Uygun olan çalışanlarımız için evden çalışma uygulaması başlatıldı, uygun olmayanlar için ise vardiyalı ve nöbetleşe çalışma düzenine geçilerek etkileşim seviyesi en aza indirgendi. Tüm çalışma alanlarında ilaçlama yapıldı. Çalışanlarımızın bir arada zaman geçirdiği yemekhane ve çay odası gibi alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları düzenli olarak yapılıyor. Ayrıca yemekhanedeki topluca bulunma süresini azaltabilmek adına saat ve kişi sayısı düzenlemesine geçildi. Servislerimizde de düzenli olarak temizlik uygulamaları yapılarak Ak-Kim çalışanları ve yakınları koronavirüs tehdidinden korunuyor. Aynı zamanda çalışanlarda kaygı azaltma amaçlı online psikolojik danışmanlık hizmeti verilmesi planlanıyor.Tüm önlemleri aldık, sağlığımız için gerekli ham maddeleri üretmeye devam ediyoruz. Çalışanlarımızın hepsine böyle zor bir dönemde azim ve gayretle çalıştıkları, alınan tüm tedbirlere dikkat ve hassasiyetle uydukları için teşekkür ederim''.