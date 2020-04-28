Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle birlikte arz zinciri, stratejik ürünler, güvenlik, güven, ortak hareket etme, lojistik gibi kavramlar üzerinden global ticaret yeniden tartışılmaya başladı. Ticaretin en büyük arz sağlayıcısı konumundaki Çin'in kısmen devre dışı kalması durumunda, bu ülkenin yerini kimlerin alabileceği merak ediliyor. Uzmanlar; Türkiye'nin coğrafi konumu, lojistik ağları, aksamayan tedarik zinciri, acil durumlara müdahale kapasitesi, sağlam sağlık sistemi ve kriz yönetme becerisi gibi daha birçok unsurla birlikte, avantajlı konumda bulunduğunu belirtiyor. Salgın sonrası küresel ticarette yaşanacak yeni döneme hazırlıklı olunması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, Türkiye'nin bu süreçten pozitif çıkacağını ifade ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu "Ülkelerin küresel tedarik zincirlerindeki kopan ilişkilerin bir yerinde Türkiye'yi değerlendireceklerini düşünüyorum. Tekstilde Çin'de bir problem olunca buraya dönüyorlardı zaten... Türkiye'nin zararlı çıkmayacağı kesin" dedi. Stratejist Cüneyt Paksoy da "Hem Batı hem Doğu penceresine açık Türkiye, bu süreci fırsata çevirecek potansiyeli barındırıyor. Savunma başta olmak üzere son dönemde bazı sektörlerde başlayan değişim rüzgârını daha da güçlendirip, stratejik sektörleri belirleyip katma değerli ürünlerle bu sürecin kazananı oluruz" diye konuştu.