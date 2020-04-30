Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanal Market hizmeti veren mağazalarından bazılarını gölge mağazaya dönüştüren Migros böylece yoğun talebi kesintisiz ve daha hızlı karşılamayı hedefliyor. Migros Ticaret AŞ Büyük Mağazacılık, Toptan ve E-Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bartın, Sanal Market ile hizmet verilen il sayısını 76’ya çıkardıklarını belirterek “Geçtiğimiz yıl başlattığımız gölge mağaza uygulamasını da ülke geneline yayıyoruz. Fiziksel ve online satışı birlikte gerçekleştiren mağazalara kıyasla, gölge mağazalar daha fazla sipariş karşılama imkânıyla Migros Sanal Market hizmet kapasitesini 5 kat artıyor. Mağazanın tüm ürünlerinin Migros Sanal Market hizmeti için yönlendirilmesi sebebiyle daha fazla ürün çeşidi ve stok, online alışveriş yapan müşterilere sunuluyor. Mağazaların teslimat Şu anda yalnızca İstanbul’da belirli alışveriş merkezi mağazalarında uyguladığımız sistemi, ilerleyen dönemde İzmir ve Ankara’daki ek mağazalarla genişleteceğiz” dedi.