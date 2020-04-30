Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TCMB Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2020-II Bilgilendirme Toplantısı"nda video konferans yoluyla sunum gerçekleştiriyor.

TCMB Başkanı Uysal, burada yaptığı açıklamada, "Enflasyonun yıl sonunda yüzde 7,4 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 5,4'e gerileyeceği tahmin edilmektedir." dedi.

"Rezervlerdeki dalgalanmanın geçici olduğunu söyleyebilirim"



"(Swap) İlişkilerimizin güçlü olduğu merkez bankalarıyla bu görüşmeleri sürdürüyoruz. Somut neticeler ortaya çıktıkça paylaşacağız" diye konuşan Uysal, rezervlerdeki dalgalanmanın geçici olduğunu söyleyebileceğini belirtti.