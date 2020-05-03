Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Bu süreçte tele tıp, dijital tarım ve sağlıkta yapay zekâ gibi alanlarda yürütülen çalışmalar da önem kazandı. Bu alanların, salgın sonrasında da önemini koruyacağı bekleniyor. Bu kapsamda çeşitli çalışmalar yürüten HAVELSAN, yenilikçi fikirleri bir araya getirmek için "Covid-19 Portali" adı altında bir platform geliştirdi. ‘Yenilikçi projeleri’ bulunan vatandaşlar, yeni dünya düzenine uyum sağlayabilmek amacıyla oluşturulan platformda fikirlerini ve çözüm önerilerini paylaşabilecek. Bu kişiler, HAVELSAN bünyesinde ilgili çalışmalarda görev alabilecek.