Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısını yüzde 0,77 düşüşle tamamladı. Endeks 844,36 puan azalışla 108 bin 792 puan olurken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi ise yüzde 0,98 değer kaybetti.
Borsa ilk yarıda düştü
09.06.2020 - 13:46 | Son Güncelleme: 09.06.2020 - 13:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,77 düştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : Borsa İstanbul,ekonomi,
709901 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/709901.aspx
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