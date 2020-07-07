Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de her sene kurbanlık kesimleri sırasında yüzlerce acemi kasap yaralanıyor. Acemi kasaplar sadece kendine zarar vermekle kalmıyor, yanlış kesim sebebiyle binlerce ton et çöpe gidiyor. Türkiye'de her sene Kurban Bayramı'nda 850 bin büyükbaş, 2,5 milyon civarında ise küçükbaş kesimi yapıldığını belirten İstanbul Perakendeci Kasaplar Odası Başkanı Fehmi Taşyurt “Bu sayede 200 bin ton kırmızı et üretimi sağlanıyor. Maalesef genellikle hepimiz kurban kesiminin birinci gün olmasını tercih ediyoruz, ikinci güne bile bırakmamaya çalışıyoruz. Bunun yüzde 10'unun bile profesyonel ellerde işlenmemesi nedeniyle kaybı demek 20 bin ton kırmızı et yapar ki bu da Ankara'nın bir aylık, İstanbul’un ise 10 günlük et tüketimine karşılık geliyor” dedi.

Profesyonel kasapların yapacağı kesimlerle kesim sırasındaki et kayıpların yaşanmayacağını vurgulayan Taşyurt, ehil kasaplar etin işlenmesi konusunda vatandaşlara daha faydalı olacağını dile getirdi. Taşyurt, her sene Kurban Bayramı'nda yüzlerce acemi kasabın yaralandığını hatırlatarak “Muhtemel yaralanmaların önüne geçmek ve bayramın hüsranla geçmemesi için bile olsa kesim işlemlerinizi belgeli kişilere yaptırın” diye konuştu.

HEMEN POŞETE KOYMAYIN

Taşyurt, etin korunması konusunda ise şu tavsiyelerde bulundu: Belirlenen alanlarda kesimlerini profesyonel kasaplara yaptırdıktan sonra vatandaşlarımız maalesef eti kesilir kesilmez parçalayarak naylon kovalara veya poşetlere koyarak evlerine nakledip buzdolaplarına da bu şekilde koyuyor. Büyük israf, büyük ziyan oluşuyor. Vatandaşlarımızın hayvan kesildikten sonra mümkünse vücut ısısını atacak şekilde eti parçalamadan dinlendirmeleri gerekiyor. Eğer mümkün değilse de parçalayıp eve ulaştırmaları, bir masada, yayvan tepsilerde veya bir bezin üzerinde güneş görmeyecek şekilde eti yayarak serinletmeleri ve ondan sonra buzdolabına koymaları gerekiyor.

Kesim için önceden randevu alın

Fehmi Taşyurt, geçen yıl İstanbul'da 200'ün üzerinde hayvan satış ve kesim alanı kurulduğunu hatırlatarak, bu sene de aynı sayıda alanı oluşturulacağını kaydetti. Taşyurt “Bu yıl dünyayı ve ülkemizi sıkıntıya sokan bir pandemi süreci yaşadık. Bu nedenle kesim alanları her bakımdan daha elverişli. Vatandaşlarımıza, randevu sistemine dikkat ederek buralarda kesimlerini yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Sağlık Bakanlığının çıkardığı genelge incelendiğinde maske, fiziki mesafe ve hijyene uyulması öneriliyor, bilhassa her yıl satış alanlarındaki o pazarlık usulünde tokalaşarak, el sıkışarak pazarlık yapılması tavsiye edilmiyor, bunun yasaklandığı bildiriliyor” diye konuştu.