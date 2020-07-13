Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul'da normalleşme dönemiyle birlikte günlük şehirler arası otobüs sefer sayısı 1.150'ye çıktı. Pandemi öncesinde günlük sefer sayıları 1.500 civarında seyrediyordu. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan, Esenler'deki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndan tüm şehirlere seferler düzenlendiğini anlatarak, şöyle devam etti: Koronavirüs salgını başladığı andan beri tüm tedbirlerimizi almıştık. O zamandan bu zamana kadar seferlerimizde bir sıkıntı yaşamadık. Pandemi nedeniyle yüzde 50 yolcu taşımacılığına devam ediyoruz. Firmalarımız seferlerdeki kısıtlamaların kalkmasından memnun. Otobüslerin dolu olmasının ülke ekonomisine de katkısı var. Şu anda uygulanan yüzde 50 yolcu sınırının da en kısa sürede kaldırılıp yüzde 100'e çıkarılmasını bekliyoruz. Bayram için de hazırlıklarımız tamam. Tüm planlamaları yapıyoruz. Bakanlığının yeni belirleyeceği fiyat listesini firmalarımız bekliyor. Bazı yolcular, gidecekleri yer için tüm firmalara sormadan alternatif arayışına giriyor. Bu nedenle korsan taşımacılığı tercih edebiliyorlar. Bunun olmasını istemiyoruz.