Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şirketlerin TMSF'ye devrolduğu tarihten, bu yılın ilk çeyrek sonuna kadar geçen sürede; öz kaynakları yüzde 42, aktif büyüklükleri yüzde 43 arttı. Kârlılıkları da büyük oranda yükseldi. Söz konusu 796 şirketin aktif büyüklüğü 61,2 milyar lira, öz kaynak toplamı da 26,1 milyar lira seviyesinde bulunuyor. TMSF'nin kayyum olarak görevlendirildiği şirketlerin 31 Aralık 2018'de 30 milyar lira olan cirosu, 31 Aralık 2019'da yüzde 11 artarak 33,54 milyar liraya yükseldi. Aynı dönemde şirketlerin kârı ise yüzde 86'lık artışla, 1,36 milyar liradan 2,53 milyar liraya çıktı. Şirketlerde istihdam edilen kişi sayısı 40 bin 684'ü buldu. Geçen yıl 796 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren TMSF yönetimi altındaki şirketler, 2020'nin ilk çeyreğinde yeni tip koronavirüs salgını sürecine rağmen, 170 milyon dolarlık ihracata imza attı.