Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜİK Konut Satış İstatistiklerinden derlenen bilgiye göre, yılın ilk yarısında Türkiye'den en çok konut alanlar listesinde Çinli sürprizi yaşandı.

Çinliler, uyruklarına göre en çok konut satın alan 20 ülke vatandaşının sıralandığı listeye, en son 2016'da 281 adet konutla 16. sıradan girmişlerdi. 2015'te ise 271 adetle 18. basamakta yer almışlardı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının en yoğun hissedildiği yılın ilk yarısında Türkiye'den konut alan yabancılar listesine Çinliler damga vurdu.

Son 3 yıldır listede yer alamayan Çinliler, ocak-haziran döneminde 415 adet konutla sekizinci sırada yer aldı. Uluslararası ve yerel uçuşların iptal edildiği, sınırların kapatıldığı, sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk 6 ayda 2019'un tamamından daha fazla konut alan Çinliler, haziranda üçüncülüğe kadar yükseldi.

Çinliler, söz konusu listede haziranda 78 adetle üçüncü, mayısta 46 adetle dördüncü, nisanda 40 adetle beşinci, martta 86 adetle onuncu, şubatta 87 adetle 11'inci, ocakta 78 adetle 14'üncü sırada yer aldı.

"Kuşak-Yol projesi ve turist sayısındaki yükseliş Çinlilerin Türkiye'ye ilgisini artırdı"

Türk Çin Kültür Derneği Başkanı İrfan Karslı, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, Çinlilerin uzun yıllardır başta ABD olmak üzere çok sayıda ülkede yatırım yaptığını söyledi.

Tarihi İpek Yolu'nu canlandırarak Pekin'den Londra'ya kadar kesintisiz bir ticaret yolu oluşturmayı hedefleyen Kuşak ve Yol Projesi'nin açıklanmasından sonra Çinlilerde Türkiye ve Avrupa algısının artmaya başladığını dile getiren Karslı, Yunanistan'a yatırımların arttığını anlattı.

Karslı, "Türkiye'nin son 10 yılda Çin'de bilinirliliği arttı. Geçen yıl Çinli turist sayısı 500 bine yaklaştı. Türkiye artık Çin'de tanınan, bilinen ve Avrupa ülkesi olarak kabul edilen bir ülke oldu. Bu da yatırımı artırdı." dedi.

Çinlilerin Türkiye'de genelde yatırım amaçlı konut aldığını ifade eden Karslı, nadiren vatandaşlık için alan olsa da Çin'in çifte vatandaşlığı kabul etmediğini aktardı.

"Genelde İstanbul'u tercih ediyorlar"

İrfan Karslı, Çin'de gayrimenkulün oldukça pahalı olduğunu belirterek, "Türkiye'de bir milyon liraya alınabilecek bir gayrimenkul Çin'de en az 4-5 milyon lira. Burada bir daireye ödediğiniz parayla orada bir oda dahi alamıyorsunuz. Bu anlamda Türkiye Çinliler için çok iyi bir seçenek." diye konuştu.

Çinlilerin Türkiye'de daire alırken "Avrupa'da da bir yatırımımız olsun" şeklinde düşündüğünü anlatan Karslı, lokasyon olarak çok büyük oranda İstanbul'u tercih ettiklerini, bu kenti Ankara, Antalya, İzmir ve Nevşehir gibi illerin takip ettiğini söyledi.

Karslı, "İstanbul'da ise genelde Maslak'ı tercih ediyorlar. Hem ulaşımı kolay hem iş merkezlerine yakın hem de güvenilir buluyorlar." açıklamasında bulundu.