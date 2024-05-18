Trabzonspor yerini garantiledi! Başakşehir deplasmanında tek golle güldü

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Trabzonspor deplasmanda RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi. Bordo mavililer karşılaşmayı Paul Onuachu'nun golüyle kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftası 3.'lük yarışına sahne oldu. Lig 4.'sü Başakşehir, 3. Trabzonspor'u konuk etti. Trabzonspor, Paul Onuachu'nun 45+2. dakikada attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

TRABZONSPOR YERİNİ GARANTİLEDİ

Bordo mavililer puanını 64 yaptı ve ligin bitimine 1 hafta kala ligi 3. bitirmeyi garantiledi. Başakşehir ise 58 puanda kaldı ve 4. sıradaki yerini korudu.