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Beşiktaş puanı son dakikada kurtardı! Aboubakar 7 ay sonra gol attı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş puanı son dakikada kurtardı! Aboubakar 7 ay sonra gol attı
Beşiktaş, Hatayspor, Süper Lig, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, sahasında Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Aboubakar, 7 ay sonra penaltıdan gol attı.

Trendyol Süper Lig'de küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş, Hatayspor'u konuk etti. Hatayspor, karşılaşmada 2 kez öne geçti ancak Beşiktaş geri dönmeyi başardı. Mücadele 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

HATAY İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

Karşılaşmada Hatayspor 27. dakikada Massanga'nın golüyle öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca Beşiktaş soyunma odasına mağlup girdi.

ABOUBAKAR 7 AY SONRA

Mücadelenin ikinci yarısına adeta golle başlayan Beşiktaş, 50. dakikada Gedson Fernandes ile skora eşitlik getirdi. Bu golden sadece 5 dakika sonra Hatayspor'da Dele-Bashiru takımını öne geçiren sayıyı kaydetti. 90+7. dakikada ise Vincent Abobuakar penaltıdan attığı golle son sözü söyleyen isim oldu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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