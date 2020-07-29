Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, yurt dışı tarafında 2020’nin yüzde 70 civarında bir kayıp ile kapatılacağını aktararak “9-10 milyar dolarlık döviz girdisi ve 15-16 milyon turist ile yılı tamamlarız gibi gözüküyor” dedi. Avrupa Birliği’nin seyahat ile kısıtlamalarını tekrar gözden geçireceğini anlatan Bağlıkaya “İngiltere, İspanya’ya senede yaklaşık 18 milyon turist gönderiyor. İspanya’da, gelen turistlere karantina uygulaması başlattılar. İngiliz turistlerin İspanya yerine Akdeniz’deki başka bir ülkeyi tercih ihtimalleri arttı. Bize seyahat yasakları yok, karantina da uygulamıyorlar. 18 milyon İngiliz turistin ne kadarının seyahat etme motivasyonu varsa, Yunanistan ile Türkiye bölüşecektir diye düşünüyorum. Bu sene İngiliz pazarı beklentimizin üstünde gerçekleşebilir” diye konuştu. Bağlıkaya, bu bayrama kadar otelini açmayanların bundan sonra da açacağını düşünmediğini, Rusya ve Orta Avrupa pazarının devreye girmesi durumunda otel doluluklarının artacağını, kasım ayının ortasına kadar sezonun sürebileceğini kaydetti.

İNGİLİZLERDEN TAVSİYE

Bu arada tatil için Kuşadası ve Didim'e gelen İngiliz turistler, Türkiye'nin, koronavirüs sürecinde aldığı önlemlerle tercih edilebilecek ülkelerin başında geldiğini ifade etti. Anna Hutchinson “Turistik faaliyetler serbest olunca hemen gelmek istedik, çünkü buranın tatil yapmak için harika standartlara sahip olduğunu ve güvenilir tedbirler alındığını biliyorduk. Yurt dışında yaşayanlar hiç düşünmesin, İngiltere'deki herkese, buraya tatile gelmelerini şiddetle öneririm. Çok güvenli ve temiz” dedi. Simon Hutcinson da Türkiye'nin havasını ve insanlarını çok sevdiğini, burada çok keyifli zaman geçirdiklerini dile getirdi. Otellerde tüm tedbirlerin en üst seviyede tutulmasının kendilerini güvende hissettirdiğine dikkati çeken Hutchinson “Hijyen harika. Bütün masalar, sandalyeler, kapılar düzenli olarak temizleniyor. Her yerde dezenfektan mevcut. Odalar kusursuz. Bütün görevliler sürekli maske takıyor. Herkese burayı tavsiye ederim” ifadelerini kullandı.

KİRALIK VİLLALARDA DOLULUK YÜZDE 100'E DAYANDI

TÜRSAB’ın GENAR’a yaptırdığı araştırmaya göre; insanlar tatilde fiyat uygunluğundan ziyade hijyen ve güvenliğe önem veriyor. Türkiye genelinde tatile çıkanların yüzde 56’sını; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Mersin’den gidenler oluşturuyor. Ege Bölgesi’nin bu dönemde öne çıkmış vaziyette. Onu Akdeniz, Karadeniz, Marmara takip ediyor. Tatile gidenlerin yüzde 65’i deniz tatilini tercih ediyor. Yüzde 15’i memleketine gidiyor. Yüzde 5’i kültür turu, yüzde 5’i doğa turizmini seçiyor. Bu sene izole tatil özellikle öne çıkmış durumda... TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya “Kaş, Kalkan, Adrasan, Bozburun, Çeşme, Datça, Fethiye, Bodrum ve Marmaris’te kiralık villa ve butik otellerin dolulukları, temmuzun başından bu yana yüzde 100’lerde... Yat kiralamalarına da talep arttı. Özel tatil yapılabilecek bütün seçeneklere talep artmış vaziyette” dedi.

31 MİLYON KİŞİ GELMİŞTİ

Geçen sene Türkiye’ye gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 12,2 oranında artarak 51 milyon 747 bin olmuştu. 7 milyon 17 bin kişi ile Rusya birinci, 5 milyon 27 bin kişi ile Almanya ikinci, 2 milyon 562 bin kişi ile İngiltere üçüncü sırada

yer aldı.