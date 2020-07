Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de normalleşme ile başlayan turizm hareketliliğinde, yılın en hareketli dönemi yaşanıyor. Bayram dönemi de vesile olunca Ege ve Akdeniz başta olmak üzere tatil yörelerine akın başladı. Ancak talebin arttığı dönemlerde yoğun mesai yapan dolandırıcılar da boş durmadı. Sosyal medya ilanlarında ünlü otellerin web sitelerini kullanan dolandırıcılar, normalin epey altında fiyat teklifleriyle tüketicileri çekmeye çalışıyor. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin “Özellikle otellerin web sitesiymiş gibi görünen sahte sitelerde önemli artış var. Acentenin mutlaka TÜRSAB üyesi olmasına dikkat edilmeli. Online sitelerin gerçek ve güvenilir olup olmadığı kontrol edilmeli. Online rezervasyon yaptırdıysa mutlaka otelden de rezervasyonun teyit edilmesini tavsiye ediyoruz. Aynı otelin aynı dönemde diğer sitelere göre oldukça ucuz fiyat sunulduğu sitelere şüpheli yaklaşmalarını tavsiye ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli işletmelerde ise sorun yaşanma ihtimali çok az. Sağlık kurallarına uyan, işletme belgesi almış tüm oteller www.turob.org adresinde güncel olarak yer almaktadır. Birlik olarak sadece üyemiz olan otellerle ilgili müdahalede bulunabiliyoruz” dedi.



YOĞUNLUK MASAFEYİ UNUTTURUYOR

Bayram sebebiyle havaalanlarında büyük yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanlarında sabah saatlerinde başlayan yoğunluk zaman zaman fiziki mesafeyi unutturdu.



Turizmci bayram ediyor

Kurban Bayramı’nın da etkisiyle turizm hareketliliği arttı. Tatil yörelerinde geçtiğimiz yıllarda boş kalan villalar tamamen doldu. Az sayıda misafir ağırlayan küçük oteller ve pansiyonlarda da yüzde 100'e varan doluluklar yaşandı. Her sene büyük talebin görüldüğü Bodrum, bu yılın da gözde tatil yöreleri arasında bir numaradaki yerini korudu. Bu sebeple dün Bodrum girişinde trafik yoğunluğu yaşandı. Turizmciler rezervasyonsuz gelinmemesi gerektiği konusunda ikazda bulunuyor.



Her yerden turist var

Turizmciyi bu sene Rusya ve iç pazar kurtarıyor. Otel rezervasyonlarının yüzde 30’u iç pazardan gelirken, yüzde 35’i Rusya ve Ukraynalı turistler, yüzde 20'si İngiltere'den... Romanya, Arnavutluk, Moldova gibi ülkelerin oranı ise yüzde 15'lerde. 1 Ağustos'ta İstanbul ve Ankara’ya, 10 Ağustos'ta ise Antalya, Bodrum ve Dalaman’a Rusya'dan uçak seferlerinin başlayacak olması umudu artırıyor.



İstanbul ağlıyor

Sahil bölgelerinin yüzü gülerken, İstanbul turistik hareketin en az olduğu şehirlerden biri. Müberra Eresin “Resort otellerin bazıları açılmak için rezervasyonları bekliyor. İstanbul'da ise birçok otel hâlâ kapalı. Doluluk ortalamasının İstanbul'da yüzde 10-15’lerde kalmasını bekliyoruz. Bayramın en zayıfı İstanbul olacak” dedi.



Güvenli Turizm Belgesi gücümüz

Haziran ayında devreye giren Güvenli Turizm Belgelendirme Programı’nın, dünyadaki hijyen sertifikası programları arasında en iddialılardan biri olduğunu söyleyen Eresin “Hijyen ve Covid-19 tedbirlerinin arttığı, tüketici hassasiyetinin zirvede olduğu bu dönemde, her türlü tedbiri alan işletmeler rakabet avantajı sağlayacak. Misafirler gönül rahatlığıyla otellerde konaklayabilir” dedi.