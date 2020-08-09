Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BİST100 endeksinin gün içerisinde, önceki kapanışına göre ilk eşik olarak yüzde 5 veya daha fazla ve ikinci eşik olarak yüzde 7 veya daha fazla düşmesi halinde, işlemler geçici olarak durdurulacak. 20 dakikalık işlem durdurmanın ardından, 5 dakika boyunca tek fiyat emir toplama uygulanacak, sonraki 5 dakikada içinde de eşleştirme yapılarak işlem fiyatları belirlenecek ve duyurulacak. Sistem, belirlenen eşikleri aşan fiyat değişimlerinden yatırımcıların olumsuz etkilenmemesi için piyasaya soluklanma imkânı sağlayan bir sigorta gibi çalışacak.