Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tanıtım faaliyeti en son Almanya'nın önde gelen seyahat acente temsilcilerine yönelik gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, bu kapsamda 50 diplomatik misyon temsilcisi ile Türkiye'deki yerleşik 52 yabancı basın mensubunun aileleriyle Antalya'da ağırlandığını aktardı. Güler, Almanya, Avusturya, İsviçre, Ukrayna ve Endonezya'dan davet edilen 70 acente temsilcisi ile 11 basın mensubuna yönelik de farklı alanlarda tanıtım faaliyetleri gerçekleştirildiğini bildirdi. Konukların İstanbul, Bursa, Kuşadası, Pamukkale, Konya, Ankara, İzmir ve Antalya'da havalimanından transfer, konaklama gibi bütün noktalardaki tedbirleri tecrübe etme imkânı sunulduğunu anlatan Güler, şöyle konuştu: Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm hedef pazarlarımızdan acente temsilcilerini, basın mensuplarını ülkemize davet ederek farklı destinasyonlarımızda ağırlamaya devam edeceğiz. Ülkemizin güvenli olduğunu ve alınan tedbirlerin büyük bir hassasiyetle yürütüldüğünü deneyimleyen tüm temsilciler, ülkelerine henüz dönmeden bile satış yapmaya başlıyor. Turizmin yeniden canlanması ve ülkeler arasında karşılıklı uçuşların açılması açısından büyük önem arz eden bu programdan son derece olumlu sonuçlar elde edildi. Tüm ülkelerle sürekli iletişim hâlindeyiz. Güvenli Turizm Sertifikasyonu Programı'nı tüm pazar ülkelerinde tanıtmayı hedefliyoruz.