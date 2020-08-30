Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Stajyer havuzunun erişime açıldığı 19 Ağustos'tan itibaren öğrencilere 2 bin 700'ün üzerinde staj teklifi geldi. 390'ın üzerinde gönüllü işverenin yer aldığı platformda işverenler aradığı özelliklere sahip stajyerlere teklif gönderirken öğrenciler de gelen teklifler arasından istediğini seçerek staj yapma imkanı buluyor. Bir adayın, en çok iki staj teklifini kabul edebildiği staj seferberliğinde, stajyer havuzunda yer alan tüm adayların yıl sonuna kadar en az bir staj tecrübesi kazanması bekleniyor.

Bu yıl ilk defa düzenlenen programda, başvuru şartlarını taşıyan 15 bin 868 üniversite son sınıf öğrencisi e-Devlet üzerinden alınan bilgileri dışında, yetkinlik ve becerilerini belgelemek için sisteme 47 bin 244 doküman yükledi. Bu aşamadan sonra öğrencilerin akademik/mesleki, sosyal-sanatsal ile sportif yeterlilikler başlıklarından aldıkları "ağırlıklı alan puanı" hesaplanarak üstün başarı gösteren öğrenciler işverenlere bildirildi. Üniversite giriş sınavında ilk 1.000'e giren, akademik ortalaması 4'lük notlandırma sisteminde 3,90'ın üzerinde, aynı anda çift ana dal ve yan dal programına kayıtlı, uluslararası bilimsel, sosyal veya sportif yarışmalarda derece kazanmış öğrenciler "Üstün Başarılı Öğrenciler" kategorisinde yer aldı. Stajyer havuzunda yer alan bütün adaylar genel puanlarını görebildikleri gibi kendi bölümleri ile aynı bölümlerde öğrenimine devam eden öğrencilerin puanlarını da görebilecek.