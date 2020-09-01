Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yılı turizmde önemli kayıpla kapatacak olan Türkiye, markasına yatırım yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye'nin turizm markasını güçlendirmek amacıyla tanıtım filmleri hazırlandı. Hedef kitleye bire bir hitap eden filmler, yeni bir yüz ve anlayışı direkt sunmaya yönelik olarak hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, inanç, kruvaziyer, kültür, spor, sağlık turizmi gibi farklı alanlardaki potansiyelin irdelenip dijital içeriğe sahip bir yapıya dönüştürüldüğünü ifade etti. Çektikleri 48 filmin 27'sinin Türkiye'nin tanıtımını içeren kısa, kişinin gözünden yaşanan tecrübeleri gösteren tarzda. Bunları birleştirerek ülkelerin ve bölgelerin özelliklerine göre farklı destinasyonlarla yurt dışına sunduk. Çünkü ülkelerin zevk ve algıları değişiklik gösteriyor" dedi.



HİNTLİYE DÜĞÜN JAPONA KÜLTÜR

Çalışma ülke bazında da değerlendirildi. Hindistan'da gösterilen tanıtım filminde düğünleri ön plana çıkardıklarını, kültür ve deniz turizmi için gelen turistlere bu alana yönelik değerlendirme yaptıklarını söyleyen Güler "Ülkelerin iletişim dilini yakalamaya özen gösterdik. İletişim dili üzerinden tanıtım yapıldığında mesajımızın çok daha hızlı algılandığını gördük. Tek içeriğin anlaşılma ihtimali düşük oluyor" diye konuştu.



Bu kapsamda başka ülke yok

Timuçin Güler, "İddia ediyorum, bu kapsamda turizm kalitesine ve güvenliğine sahip başka ülke yok" diyerek Türkiye'nin güvenli turizm özelliğine dikkat çekti ve güvenlik konusundaki tedbirlerin 12 dile çevrilerek yurt dışındaki ateşeler tarafından dağıtıldığını dile getirdi.



Bir çocuğun gözüyle Türkiye

Güvenli Turizm Sertifikasyon Programına ilişkin filmde de Türkiye'ye tatil amacıyla gelen ailenin tecrübesi aktarılıyor. Türk televizyonlarında gösterilen, Kamu Spotu olarak yayınlanan bu film, Almanya, Rusya, İngiltere, Ukrayna, Hollanda başta olmak üzere birçok ülkede dijital bir kampanya olarak yayıldı ve farkındalık sağlandı.