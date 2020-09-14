Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın piyasasında, en düşük 468 bin lira, en yüksek 470 bin 280 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 468 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 245 milyon 889 bin 935,04 lira, işlem miktarı ise 4.906,70 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 273 milyon 453 bin 998,80 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler Anonim Şirketi, Nil Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 467.800,00 1.946,50

En Düşük 468.000,00 1.910,00

En Yüksek 470.280,00 1.947,60

Kapanış 468.000,00 1.947,50

Ağırlıklı Ortalama 468.989,63 1.944,93

Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.245.889.935,04

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 4,906,70

Toplam İşlem Adedi 64