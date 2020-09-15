Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

124'er metre uzunluk ve 22'şer metre yüksekliğindeki "Havila Castor" ile "Havila Capella" adlı iki yolcu gemisinin denize indirme işlemi için sıra dışı bir operasyona imza atıldı. Gemilerin 14 gün süren hazırlık aşamasının ardından 200 aks üzerinde, 1600 lastik yardımıyla dört günde yüzer havuza taşındığını belirten Tersan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurettin Paksu, "İlk defa bu kadar büyük iki gemiyi aynı anda karadan havuza, oradan da denize indirmiş olduk. Bu açıdan bizim için bir ilk oldu. Tersan Tersanesinde bugüne kadar yapılmış en ağır kaldırma ve taşıma işlemini gerçekleştirdik. Gemilerimiz, dünyada en büyük batarya kapasitesine sahip gemilerinden olacak. Ayrıca Norveç'in kıyılarından Kuzey Kutbu'na seyahat turlarında kullanılacak. Bu seyahat esnasında hem doğalgazla hem de pille (batarya) çalışacak" dedi. Paksu, tersanelerinde akla gelebilecek tüm sofistike gemileri inşa edebildiklerini, yüzde 100 elektrikli, doğal gazlı, hibrit gibi özellikli birçok gemi yapabildiklerini sözlerine ekledi.