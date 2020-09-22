Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmaya göre firmaların yüzde 61,2’si izinler konusunda herhangi bir aksiyon almazken aksiyon alan firmaların oranı yüzde 38,8 oldu. Alınan aksiyonlar arasında yüzde 40,6 oranı ile toplu izin uygulaması ilk sırada gelirken bunuz yüzde 48,4 ile köprü izni ve yüzde 28,1 ile mazeret izni takip ediyor. Firmaların yüzde 82,8’i ise ücretsiz izin uygulamasına gitti.

UZAKTAN ÇALIŞMA KALICI OLUYOR

Pandemi süreciyle birlikte uygulamaya başlanan uzaktan çalışmanın kalıcı olması yönünde firmaların çalışma içinde oldukları da göze çarpıyor. Araştırmaya göre firmaların yüzde 45,1’i uzaktan çalışmayı kalıcı hâle getirmeyi hedefliyor. Yüzde 94,7 ile merkez ofis çalışanları uzaktan çalışma planlanan pozisyonlar arasında ilk sırada yer alıyor. Ardından yüzde 77,9 ile bilgi işlem, yüzde 56,8 operasyon, yüzde 46,3 ile saha satış, yüzde 22,1 ile üretim departmanındaki beyaz yakalı çalışanlar geliyor.