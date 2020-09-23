Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkcell'in kurucu üyesi olduğu ve Türkiye'yi temsil ettiği Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi CFO Görev Gücü, küresel şirketlerin finans liderlerine bu alanda yol gösterecek ilk entegre Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Finans ve Yatırım prensiplerini, 21 Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında düzenlenen online toplantıyla açıkladı.

Verilen bilgiye göre, farklı sektörlerden küresel ölçekte şirketlerin CFO'larının görev aldığı inisiyatif, açıkladığı prensiplerle küresel iş dünyasının finans liderlerine sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleştirilmesi yolunda rehberlik edecek. CFO Taskforce üyeleri sürdürülebilir kalkınma amaçları ile paralel dört kritik alan belirledi: ‘Yaklaşım ve Ölçümleme', ‘Entegre Strateji ve Yatırımlar', ‘Entegre Kurumsal Finansman' ve ‘Entegre İletişim ve Raporlama'. İnisiyatifin hedefi yatırımcılar, bankalar, kalkınma enstitüleri, kredi derecelendirme kuruluşları ve sürdürülebilirlik değerlendirme şirketleri ile sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet eden yatırım ve sermaye akışı için geniş, likit ve etkili bir pazar üretmek.

“Sürdürülebilirlik her alanda odağımızda''

Turkcell Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Dr. Osman Yılmaz, inisiyatif aracılığıyla dünya genelindeki CFO topluluğunu sürdürülebilirlik çerçevesinde bir araya getirecek olmalarının ve Turkcell'in bu noktadaki çalışmalarının önemine değindi.

Yılmaz sözlerine şöyle devam etti: “Turkcell olarak bu önemli inisiyatifin kurucu üyeleri arasında yer almak ve Türkiye'yi temsil ediyor olmak bizim için bir gurur kaynağı. Şirketimizin sahip olduğu vizyon, Birleşmiş Milletler'in 2030 ajandası için ortaya koyduğu amaçlara hizmet eden işlerimiz ve Türkiye'de sürdürülebilir finans alanında hayata geçirdiğimiz birçok ilk sayesinde Görev Gücü'nün kurucu üyelerinden biri olduk. Şimdiki hedefimiz ise; daha iyi bir gelecek için CFO Görev Gücü prensipleri etrafında küresel şirketlerin finans liderlerini buluşturmak ve tecrübelerimizi tüm dünyaya aktararak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın gerçekleştirilmesini desteklemek”.

Turkcell'in sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini finansman alanına da taşıdıklarını vurgulayan Yılmaz, “2019'da kullandığımız ‘Sürdürülebilirlik Endeksli Kredi' ve bu yıl temin ettiğimiz ‘Yeşil Kredi' işlerimizi ve yatırımlarımızı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nın gerçekleştirilmesi doğrultusunda yönlendirmemizi sağlıyor. Finansmanda sürdürülebilirlik odağını önemsiyor ve yeni işlemlerle payını arttırmak istiyoruz. Ayrıca kurulduğundan beri Borsa İstanbul'un Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alıyoruz. Önümüzdeki dönemde de CFO Görev Gücü olarak açıkladığımız prensipler doğrultusunda bu alanda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Turkcell'in kurucuları arasında bulunduğu ve Dr. Osman Yılmaz'ın da görev aldığı inisiyatifin, Aralık 2019'da İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen toplantıyla başlatıldığı belirtildi.